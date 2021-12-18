Теперь уже не завозят футболистов пачками.

«Я работал здесь, в Катаре, в клубе «Аль-Садд» в 2004-2005 годах, когда мне рассказали об «Эспайр». И сначала даже не понял, что это. «Какой «Эспайр», — подумал я? Могу признаться, что я не верил, что такой проект возможен. Вы же были вчера на финале Кубка Эмира? «Аль-Тумама» — замечательный стадион, один из лучших в мире. Здесь вообще все готово к чемпионату мира. Но, я думаю, для Катара куда более важным является это место», — Бора Милутинович, улыбаясь, обводит руками, показывая на просторный зал с футбольным полем, беговыми дорожками и тренажерами.

Знаменитый тренер, работавший с пятью разными сборными на пяти чемпионатах мира, в свои 77 лет в полном порядке. Сухощав, подтянут, на шее элегантно повязан шарф. Милутинович оказался удивительно обаятельным дядькой, который мгновенно располагает к себе. Зная, что в академию «Эспайр» должны приехать журналисты, он раздобыл где-то магнитиков с изображениями стадионов ЧМ-2022 и вручил их каждому на память. Вроде мелочь, а приятно.

После завершения тренерской карьеры в 2010 году Милутинович довольно плотно связан с Катаром. Он получил должность советника по футбольным вопросам местной королевской семьи, а также технического советника в «Эспайр». Неудивительно, что серб называет академию лучшей в мире, повторяя, что объездил весь мир, но нигде не видел ничего подобного.

Бора Милутинович (справа) и директор по спорту «Эспайр» Тим Кэйхилл.

Катар никогда не стеснялся практики натурализации спортсменов и активно ее применял. Первую в истории олимпийскую медаль на летних Играх-1992 в Барселоне страна получила в беге на 1500 м — родившийся в Сомали Мохаммед Сулейман выиграл бронзу. Первое золото тоже было добыто усилиями легионера — на Олимпиаде-2020 в Токио тяжелоатлет Месо Хассона вынес всех в весе до 96 кг, установив два мировых рекорда. Хассона — египтянин, его отец тоже был тяжелоатлетом и выступал за сборную Египта.

Пара Шериф Юнус/Ахмед Тиджан выиграла в Токио бронзу в пляжном волейболе. Юнус вырос в Сенегале, Тиджан — родом из Гамбии. Катарские скауты разыскали их на пляжах Дакара, прочесывая столицу Сенагала в поисках талантов.

«Они помогли мне осуществить мечту. Дали мне все. Это одна из лучших стран в плане поддержки спорта. Не уверен, что смогу рассказать обо всем — мне придется говорить несколько дней», — признался The New York Times Абдеррахман Самба, бегун на 400 м/б, занявший на Играх-2020 пятое место. Он вырос в Саудовской Аравии, но раньше выступал за Мавританию, пока не перебрался в Катар.

Однако в Токио медали для Катара выигрывали не только экспаты. Муртаз Баршим — одна из главных звезд легкой атлетики последнего десятилетия, на Играх-2020 наконец-то добрался до олимпийского золота. Знаменитый прыгун в высоту — коренной катарец и выпускник «Эспайр». Он — один из главных примеров того, что многолетние инвестиции в академию постепенно дают результат.

В стране надеются, что выступление национальной сборной Катара на ЧМ-2022 станет следующим и куда более резонансным шагом в этом направлении.

Фотографии Муртаза Баршима развешаны в коридорах «Эспайр».

Долгое время футбольная сборная была в общеспортивном тренде и полагалась на натурализацию. Которая, правда, не давала особых результатов. В отборе на ЧМ-2014 Катар дошел до последнего раунда, но занял предпоследнее место в группе. Лучшим бомбардиром команды в квалификации стал уругваец Андрес Сория, всю карьеру проведший в Катаре и настрелявший 38 голов в футболке национальной сборной.

В отборе на ЧМ-2018 повторилось все то же самое — Катар дошел до последнего раунда, но там занял последнее место в группе, пропустив вперед не только квалифицировавшихся в Россию Иран и Корею, но и Сирию, Узбекистан и Китай. Семь поражений в 10 матчах — так себе результат.

В том цикле за сборную играли выходцы из Бразилии, Уругвая, Франции, Гвинеи, Ганы, Кабо-Верде... В какой-то момент это утомило федерацию, тем более что результата не было, и всерьез обсуждалась возможность полного отказа от натурализованных футболистов. Возглавлявшему тогда сборную уругвайцу Хорхе Фоссатти это не понравилось, он пригрозил уйти в отставку, но в итоге остался. Правда, все равно ушел за два тура до конца отбора.

Но с тех пор курс все же изменился, и постепенно местных футболистов в сборной становилось все больше. Во многом благодаря работе «Эспайр».

Академия начала функционировать в 2004 году, провозгласив целью «стать мировым лидером в развитии юных атлетов». Основным направлением стал футбол: во многом из-за того, что один из идеологов создания «Эспайр» и ее патрон, бывший наследный принц Катара Джассим бин Хамад бин Халифа Аль-Тани — настоящий фанат этого вида спорта. Существует история, что в какой-то момент Джассим страдал от бессонницы. Приехавший во дворец доктор обратил его внимание на то, что во дворце везде висят экраны, на которых круглые сутки крутят футбол, и посоветовал выключать их — и тогда проблемы со сном должны исчезнуть.

Первый выпуск из «Эспайр» был в 2008-м. В 2014-м сборная Катара U-19, полностью составленная из игроков академии, выиграла чемпионат Азии — впервые в истории страны (до того была лишь одна бронза). В 2018-м катарская молодежка (U-23), почти полностью составленная из студентов и выпускников «Эспайр», заняла 3-е место на чемпионате Азии.

Ну и главный успех в истории местного футбола — победа в Кубке Азии-2019, которая вызвала огромный всплеск энтузиазма по всей стране. 16 человек из того состава прошли через «Эспайр». А из натурализованных футболистов в заявке был только португальский защитник Ро-Ро, прошедший через школу «Бенфики» и приехавший играть в Катар, когда ему был 21 год. Он, кстати, и сейчас привлекается в национальную команду — но это, скорее, исключение.

Все лидеры этой команды — Акрам Афиф, Саад Аль-Шеб, Абделькарим Хассан, Аль Моэз Али, Басам Хишам — если и не родились в Катаре, то все футбольное образование получали в этой стране.

Афиф — главная катарская звезда на данный момент — родился в Дохе в семье выходцев из Йемена. Аль Моэз Али появился на свет в столице Судана Хартуме, однако его мать родом из Катара, и сам он перебрался в Доху в раннем детстве. Басам Хишам — иракец, его отец Хишам Аль-Рави играл за сборную Ирака в 1990-е. Но когда Басаму было шесть лет, семья, спасаясь от войны, начавшейся после свержения режима Саддама Хусейна, уехала в Катар.

«Я начал играть в футбол в Катаре, потом перешел в академию «Эспайр», получил тут образование. Катар дал мне невероятные помощь и поддержку, и я всегда буду это помнить», — рассказывал Хишам.

Эти случаи сложно сравнивать с историей того же Сории, который приехал в Катар в 21 год уже сложившимся игроком.

Не стоит забывать, что население Катара — 2,7 миллиона человек. Из них коренных катарцев — только 300 тысяч, все остальные — экспаты из разных уголков Азии и всего арабского и исламского мира: Индия, Пакистан, Бангладеш, Шри-Ланка, страны Северной и Восточной Африки, Ирак, даже Саудовская Аравия... Искать в этом мультикультурном котле исключительно «чистокровных» — довольно сомнительное занятие.

Есть и еще один важный момент. Родители из числа «чистокровных» катарцев не слишком охотно отдают своих детей в спортивные секции, в том числе в футбол. Традиционные устои все еще очень сильны — одно дело смотреть за матчами из ложи, и совсем другое, когда твои сыновья хотят сделать карьеру футболиста.

Кроме того, в случае с детьми из местных хорошо обеспеченных семей не работает такой важнейший мотивационный фактор, как возможность с помощью футбола подняться наверх на социальном лифте. Это не история ребенка из фавел — если что-то не получается в спорте, ничего страшного, всегда есть возможность поехать учиться в Европу и вообще не сильно думать о том, на то ты будешь жить.

«Катар выиграл Кубок Азии в 2019-м. Это большая мотивация для нас и для всех тут. Многие члены чемпионской команды — продукты нашей академии. А теперь Катар примет чемпионат мира — главный футбольный турнир на планете. Ребята видят, что здесь можно добиться успеха, что, придя к нам, можно стать чемпионом. Это помогает детям следовать за мечтой. Одна из моих главнейших задач — передать им этот опыт», — знаменитый в прошлом австралийский футболист Тим Кэйхилл, занимающий сейчас пост директора по спорту в «Эспайр», в разговоре с журналистами высказался на эту тему довольно расплывчато.

«Люди, говоря о Катаре, обычно думают так: окей, у них много денег, которые они вкладывают в какие-то проекты. Но куда они их вкладывают, есть ли какая-то отдача? Это очень важно для детей.

В 2011 году мы играли здесь, в Катаре, в финале Кубка Азии с Японией и проиграли. Это был очень досадный момент для нас. В 2015-м мы принимали Кубок Азии у себя и выиграли его. В 2019-м чемпионом стал Катар. Но и у нас, и в Японии довольно большое население: в Австралии живет больше 20 миллионов человек, у нас проще искать таланты. Население Катара — 300 тысяч человек (это прямая цитата, Кэйхилл не учитывает тут экспатов. — Прим. «СЭ»). И мы начали думать — как такое возможно? Это казалось невероятным, если сравнивать население. Но этого можно добиться, если объединить группу игроков единой методологией и философией, работая с ними долгое время», — считает Кэйхилл.

Хотя какое-то время казалось, что проект «Эспайр» — это просто очередной способ привлечения талантов из-за рубежа. В 2007 году академия запустила программу «Эспайр Африка», целью которой был поиск талантов на континенте. Идея принадлежала одному из тогдашних руководителей «Эспайр» Андресу Блайхеру и приглашенному им для работы в академии Хосепу Коломеру — бывшему юношескому скауту «Барселоны», который в свое время привез в Каталонию Лео Месси.

За первый год работы программы скауты просмотрели 435 тысяч мальчишек в 595 населенных пунктах в семи странах Африки. В итоге по три игрока из каждой страны отправились на стажировку в «Эспайр».

«У многих ребят просто нет иной возможности быть как-то замеченными и пробиться наверх», — говорил Коломер The New York Times.

Но многим казалось, что это просто более изощренный способ привести в Катар очередную порцию талантов из других стран, завершить их футбольное образование, а потом дать паспорт и заиграть за национальную команду. Блайхер и Коломер отвечали критикам, что они не так глупы, чтобы проворачивать что-то подобное и становиться объектом нападок, а программа, во-первых, носит гуманитарный характер, а, во-вторых, повышает конкуренцию для местных ребят, что должно помочь им прогрессировать.

Через несколько лет проект «Эспайр Африка» был переименован в «Эспайр — Футбольные мечты» и существенно разросся. Сейчас представительства академии есть почти в двух десятках стран по всему миру: от Латинской и Южной Америки (Парагвай, Коста-Рика, Гватемала) до Африки (Сенегал) и Юго-Восточной Азии (Вьетнам и Таиланд).

Кроме того, «Эспайр» владеет двумя клубами в Европе, где проходят обкатку самые талантливые ребята из академии — это бельгийский «Ойпен» и испанская «Культураль Леонеса». Кроме того, есть соглашения о партнерстве с некоторыми более статусными командами, в частности, английским «Лидсом».

Легкоатлетический манеж в академии «Эспайр».

«Эспайр» должен быть довольно хорошо знаком российским болельщикам — здесь проводил зимние сборы «Зенит» и дважды игрался зимний турнир с участием команд РПЛ. Совсем рядом — стадион «Халифа Интернейшнл», где пройдут матчи ЧМ-2022, в том числе игра за 3-е место.

Само здание академии, такое ощущение, наполовину утоплено в землю и возвышается полусферой. В голову приходят ассоциации с офисом какого-нибудь высокотехнологичного стартапа в Силиконовой долине. Внутри, правда, ассоциативный ряд меняется: кому-то увиденное напоминает Новогорск, только под одной крышей, кому-то — американскую школу из молодежных комедий.

Баскетбольная площадка, площадка для мини-футбола, фехтовальные дорожки, большое поле с искусственным покрытием, 50-метровый бассейн с вышками для прыжков в воду, столы для настольного тенниса, даже небольшой легкоатлетический манеж. Инфраструктура, безусловно, впечатляет.

Равно как и обилие фотографий знаменитостей, живых и уже нет, развешанных на каждом шагу — Лео Месси, Рауль, Висенте дель Боске, Йохан Кройфф, Диего Марадона... Кажется, нет ни одного хоть сколько-нибудь заметного персонажа из мира футбола, кто бы не побывал в «Эспайр». В столовой есть даже улыбающийся Андре Виллаш-Боаш, что характерно, в тренировочной кофте «Зенита».

С количеством фотографий может сравниться разве что количество мотивирующих цитат и выражений — кажется, что не уткнуться взглядом в изречение типа «Позволь своей мечте воплотиться в реальность» или «Большое путешествие начинается с маленького шага». В общем, терпение и труд все перетрут. В какой-то момент начинает казаться, что ты только что вышел с семинара Тони Роббинса, но свежие впечатления не дают этой неприятной мысли задержаться в голове.

Футбольный манеж в академии «Эспайр».

«Талант — главный и единственный пропуск в нашу академию. Это единственное, что имеет значение», — рассказывает глава департамента по связям с общественностью «Эспайр» Хассан Эсбаисс.

Интересуюсь у него, как проходит поиск этих талантов и отбор в академию.

«Главным образом через школы. У нас есть скаутская сеть, которая отслеживает не только государственные, но и частные школы по всему Катару. Они подмечают самых талантливых ребят и берут их на заметку, потом мы приглашаем их на просмотр. Этот процесс не прекращается в течении всего года, мы стараемся просмотреть как можно больше ребят. Кроме того, у нас есть тренировочные центры, куда дети с пяти до восьми лет могут приходить три раза в неделю после школы и заниматься там в свое удовольствие. Наши скауты следят за ними и самые, по их мнению, талантливые ребята имеют шанс перейти на следующую стадию тренировочного процесса. Например, в футболе это так называемые фидерные команды с 9 до 11 лет. А уже в 13 лет можно стать студентом нашей академии», — отвечает Хассан.

Всего в центрах «Эспайр» по всему Катару так или иначе занимаются около 6 тысяч детей в возрасте от 6 до 12 лет. Чтобы понять уровень конкуренции и отбора — в 2021 году из «Эспайр» выпустились 52 студента (из них футболом занимались 26, легкой атлетикой — 14). Это наибольший показатель в истории. Например, в выпуске-2015 было 33 студента (из них 20 футболистов, в числе которых Акрам Афиф).

Далеко не все зачисленные заканчивают обучение — стандарты довольно высоки.

«Каждый учебный семестр — экзамены как в обычной школе. Что касается тренировок, то у нас ежедневные занятия и нет каких-то экзаменов или чего-то в этом роде, но мы внимательно следим за прогрессом учеников. Если мы видим, что они не прогрессируют, то ребята возвращаются в обычную школу. Для каждого из студентов, которые попали в академию «Эспайр», быть тут и продолжать обучение — уже большая мотивация, потому что тут учатся только лучшие», — объясняет Хассан.

Тренировки чередуются с обычными уроками — общеобразовательную программу никто не отменял. Среди предметов — арабский и английский язык, математика, основы ислама, химия, физика, география, история, биология. В общем, стандартный школьный набор. Выделяются разве что психология и спортивная культура.

«Обычный день в «Эспайр» начинается в 7.40, когда ребята приходят в школу, в 8.00 — завтрак, потом в 8.30 начинаются учебные занятия в классах. С 10.30 до 12.00 — первая тренировочная сессия. Потом отдых и ланч. С 13.00 до 15.30 — еще одно учебное занятие, потом вечерняя тренировка с 16.30 до 18.00, после чего дети расходятся по домам», — рассказывает Хассан.

При этом студентам не запрещено тренироваться где-то еще — например, клубных академиях, и играть за свои команды в каких-то турнирах. В «Эспайр» делают упор на оттачивание индивидуального мастерства, убирая соревновательный подтекст внутри академии.

«Все дети, которые учатся в «Эспайр», представляют свои спортивные клубы. Здесь они только тренируются и играют товарищеские матчи с командами из других стран», — говорит Хассан.

Представление, что у Катара много денег и они могут спускать их в песок на какие-то проекты, при необходимости покупая спортсменов из других стран — то, о чем говорил Кэйхилл — действительно популярно. Но, похоже, положение дел и правда потихоньку меняется. Сначала победа на Кубке Азии-2019 силами местных игроков, потом олимпийское золото Муртаза Баршима. Следующий шаг — удивить всех на ЧМ-2022?