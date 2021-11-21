До ЧМ-2022 остался ровно год. Катар построил крутые стадионы, но пока есть вопросы по алкоголю и атмосфере

Зато будет система Fan ID, как в России.

До старта чемпионата мира-2022 остался ровно один год. 21 ноября 2022-го в 13.00 по московскому времени на стадионе «Аль Бейт» начнется матч открытия турнира, одним из участников которого будет сборная Катара.

Даже если ты летишь в Доху по делам, никак не связанным с футболом, или у тебя там пересадка (а где-то 90% пассажиров нашего рейса были транзитными), он все равно напомнит о себе. Правила поведения и безопасности в полете, которые зачитываются перед каждым рейсом, авиакомпания Qatar Airways представляет в виде видеоролика из раздевалки футбольной команды. В ролях — Кафу, Роберт Левандовски и Неймар. Получилось забавно и креативно. По крайней мере, ты точно обратишь на это внимание, тогда как обычно зачитывание инструкций проходит фоном.

Это — одна из небольших деталей, показывающих, как тщательно Катар готовится к ЧМ-2022. В принципе, он уже к нему готов, во всяком случае, в плане инфраструктуры. По словам исполнительного директора по коммуникациям Верховного комитета по подготовке и наследию турнира Фатма Аль-Наими, она готова на 99%. Главная ее часть — стадионы — действительно впечатляет: они красивые, удобные и современные. Здесь к организаторам нет никаких вопросов.

Именно картинку со стадионов видят миллиарды зрителей во всем мире, кто будет следить за чемпионатом мира. Если с ней и сопутствующими вещами все в порядке — значит, им понравится. В этом смысле глобальные турниры — ЧМ, Евро или Олимпиады — можно проводить хоть в Антарктиде.

Тем более что мундиали последние 15 лет и так проходят в местах, которые многим кажутся, скажем так, неоднозначными. Куча страшилок была про ЮАР-2010 — и ничего, сыграли. В Бразилии-2014 каждый считал своим долгом что-то рассказать про фавелы и связанную с ними жесть. Но об этом тут же забыли, стоило турниру закончиться. Единственное, что вспоминается сейчас, — это классный репортаж ныне возглавляющего пресс-службу «Спартака» Дмитрия Зеленова о том, как он играл в фавелах с местными в футбол. Про Россию-2018 в западных медиа тоже много чего писали — хорошо хоть, что вроде бы не было про медведей в ушанках и с балалайками на улицах, — но разве можно теперь забыть то восхитительное лето?

Полагаю, что и с Катаром-2022 все будет то же самое. Безусловно, через год все покопаются в самых очевидных нефутбольных темах — положение мигрантов, ситуация с правами человека, прочая пустынная и ближневосточная экзотика, но сразу после чемпионата мира все это быстро забудется. Тем более что, например, в плане безопасности Катар и та же ЮАР с Бразилией находятся на разных полюсах.

Однако все это не значит, что все замечательно и никаких, скажем так, болевых точек в преддверии чемпионата мира нет. Моменты, касающиеся тех болельщиков, кто все же приедет в Катар (а организаторы ожидают, что за время турнира страну посетят 1,5 миллиона человек), и которые за год до ЧМ вызывают вопросы, есть.

1. Алкоголь

Как известно, в Катаре запрещена свободная продажа алкоголя. Приобрести и употребить его можно только в специально отведенных для этого местах. В первую очередь речь идет о барах, расположенных на территории отелей.

Но, во-первых, их количество ограничено. Как-то вечером мы с коллегой решили подняться в бар гостиницы, где нас поселил оргкомитет ЧМ-2022, организовавший в конце октября пресс-тур для журналистов из разных стран. При входе крепкий охранник родом откуда-то из Западной Африки спросил у нас ID — с собой паспортов у нас не оказалось. Охранник удовлетворился тем, что мы постояльцы, и записал номера комнат, после чего пропустил внутрь.

Само заведение оказалось небольшим — максимум здесь могут поместиться человек 30-40. И почти наверняка все его во время ЧМ-2022 оккупируют представители ФИФА или партнеров международной федерации и прочая публика подобного толка, которая на время проведения турнира займет такие пятизвездочные отели.

При других гостиницах есть, конечно, заведения и побольше — например, с тремя большими залами. Но проблему это не решает.

Во-вторых, цены в таких местах высокие. Мы с коллегой взяли по бокалу вина, что обошлось нам в 130 катарских реалов — это примерно 2600 рублей. То есть в среднем по 1300 рублей за бокальчик. Пиво не сильно дешевле — в районе 700-800 рублей за кружку или бутылку.

Тут ведь дело не в том, что корреспонденту «СЭ» остро хотелось выпить и он не мог найти, где это сделать, а сейчас еще и плачется по поводу дороговизны. Дело в том, что махнуть пивка остро будет хотеться тем десяткам тысяч болельщиков из Англии, Германии, Голландии, Дании, что приедут на ЧМ-2022. Всем тем, для кого футбол и кружка-другая пенного или сидра находятся в одной системе координат, более того, между ними стоит знак равенства.

По словам Фатмы Аль-Наими, планируется, что во время ЧМ-2022 пиво будет продаваться в фан-зонах. Однако, например, вопрос с его присутствием на стадионах до сих пор не решен — власти Катара против, чтобы пиво продавалось на аренах во время матчей, и пытается договориться об этом с ФИФА. Судя по металлическим ноткам в голосе Фатмы, когда она говорила об этом на встрече с журналистами, так оно в итоге и будет. И это при том, что один из спонсоров чемпионата мира — американский пивоваренный гигант Budweiser.

С другой стороны, нет алкоголя — значит, и нет проблем с нетрезвыми фанатами (название страны вы можете подставить сами). Очевидно, что никому ни в ФИФА, ни в Верховном комитете, ни среди властей Катара не хочется наблюдать через год картину вроде той, что была в Лондоне накануне финала Евро-2020.

2. Размещение

Но пока кажется, что та публика, что любит залиться пивом во всех смыслах слова, а потом поискать приключений, до Катара просто не доберется. Во-первых, туда дорого лететь — это не в соседнюю европейскую страну на лоукостере сгонять.

Но, что более важно, судя по тем наблюдениям и впечатлениям, которые остались после поездки в Катар, там могут быть проблемы с размещением. Ощущение, что все отели в Дохе — исключительно пятизвездочные с соответствующим ценником. При этом во время чемпионата мира их займут представители ФИФА, партнеры и спонсоры международной федерации, их друзья и гости, многочисленные звезды прошлых лет и так далее. Это — обычная практика, которую просто нужно принять как данность.

Организаторы уверяют, что никаких трудностей возникнуть не должно.

«Мы ищем наилучшие варианты для всех. Будет множество различных опций, где остановиться: гостиницы, плавучие отели, апартаменты. Кроме того, есть возможность пожить в фанатских кемпингах в пустыне — отличное предложение для тех, кто хочет лучше узнать арабскую культуру. Что касается диапазона цен, то я знаю, что есть мнение, что Катар — дорогая страна с исключительно пятизвездочными отелями. Но это не так: каждый болельщик сможет найти оптимальный вариант. По мере приближения чемпионата мира мы будем подробно рассказывать обо всех программах», — сказала Аль-Наими.

Кемпинги в пустыне — это мило. Внешне похоже на дикий отдых в Крыму на рубеже 1980-1990-х, куда меня вывозили в нежном детском возрасте. Песок, конечно, забивается всюду, куда только можно, зато рядом Персидский залив, вода в котором просто изумительная.

Тем не менее, если зайти на популярный сайт по бронированию отелей и поискать гостиницу в Дохе, например, на первую половину января, то сервис предложит 52 отеля категории «5 звезд», 23 отеля «4 звезды» и 7 отелей «3 звезды». А на первую неделю ЧМ — с 21 по 27 ноября будущего года — вообще нет никаких вариантов.

Для сравнения, в центре Лондона на те же даты в январе есть 1324 варианта, включая 65 бюджетных «двушек». В Париже — 1256 вариантов. Да, указанные города не имеют отношения к чемпионату мира, но этот нехитрый поиск красноречиво показывает величину гостиничного фонда и имеющуюся возможность выбора.

3. Атмосфера

Специально подчеркну еще раз: если предыдущие два пункта имеют под собой обоснования и эти вопросы задаются организаторам, то ниже — исключительно субъективные ощущения.

Доха — а речь можно вести только о столице Катара, поскольку ЧМ-2022, по сути, пройдет в одном городе (самый дальний стадион — «Аль Бейт», расположен примерно в 50 км) — оставляет легкое впечатление какой-то нереальности. Во многом из-за своей пустынности. Например, в районе Вест Бэй, застроенном небоскребами, где располагаются отели, министерства и различные учреждения, на улицах вообще нет людей, особенно днем. И так почти везде. Да, понятно, что это связано в том числе и с климатом — в 35-градусную жару по улицам особо не походишь. Но привыкнуть к этому сложно.

Вечером, после захода солнца, становится оживленнее, особенно в районе старого рынка Сук Вакиф (одного из главных туристических мест Катара) и на Перл Айленд — искусственном насыпном острове, одном из главных проектов современного Катара.

Но все равно ощущение некой нереальности так до конца и не отпускает. Коллега, с которой мы это обсуждали, сравнила это с фильмом «Шоу Трумэна», где весь мир главного героя оказывается одной большой декорацией. Мне же это кажется больше похожим на гигантский аналог ВДНХ: вот тут у нас павильон «Манхэттен» с небоскребами (есть, кстати, здание — копия «Эмпайр Стэйт Билдинг», только уменьшенная, недалеко — аналог лондонского «Огурца» от Нормана Фостера), вот тут, на Перл Айленд, — маленькая Венеция, а здесь — большой парк, прямо как парк Гуэль в Барселоне.

В этом нет ничего плохого. Но когда ты представляешь атмосферу огромного бесконечного фестиваля, каким является чемпионат мира, — а в 2018-м нам посчастливилось пережить все на собственном опыте — и пытаешься наложить эту картинку на картинку Дохи, то получается это с трудом. Местные декорации не очень вяжутся с веселой опен-эйр-тусовкой.

При этом организаторы делают упор на другие аспекты, в частности на культурную программу.

«Болельщикам, как и командам, не нужно будет снимать разные отели и много передвигаться по стране: весь чемпионат мира они могут жить в одном месте, а свободное время потратить на изучение Катара», — говорила на встрече с журналистами Аль-Наими.

Оргкомитет намерен использовать признанный удачным опыт ЧМ-2018 и ввести систему Fan ID. Который одновременно стимулировал бы болельщиков к культурному отдыху.

«Мы работаем над тем, чтобы у Fan ID было больше возможностей. Например, скидки в ресторанах, музеях, каких-то культурных локациях. Сейчас мы активно ведем переговоры, чтобы доработать программу. Планируется, что это будет своего рода City Pass», — объясняла Аль-Наими.

Несомненно, музей истории исламского искусства — одна из главных достопримечательностей Дохи и Катара в целом — прекрасен. Но хлынет ли туда поток болельщиков даже со скидкой по Fan ID? Если их основную массу будет составлять обеспеченная интеллигентная публика — а сейчас кажется, что это очень вероятно, — то замысел может сработать.

Но вот будет ли в Катаре через год привычная нам тусовочно-фестивальная атмосфера?

Что ж, когда-то сложно было представить чемпионат мира в российских декорациях, но в итоге получилось отлично.