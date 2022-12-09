Бразилия в шоке: слезы Неймара в Катаре и бразильянок на пляжах Копакабаны

Самые эмоциональные фото игроков и болельщиков сборной Бразилии после поражения от Хорватии.

Сборная Бразилии потерпела поражение от Хорватии (1:1, пенальти — 2:4) в матче 1/4 финала ЧМ-2022.

Неймар открыл счет в конце первого тайма дополнительного времени и повторил рекорд Пеле по голам за национальную команду (77). Однако хорваты отыгрались и забрали победу в серии пенальти, так что радость бразильцев сменилась слезами.

Бразильские девушки плакали на стадионе в Эр-Райяне и в фан-зоне Рио-де-Жанейро.

Слезы Антони.

38-летний Тиагу Силва завершил карьеру в сборной Бразилии поражением от Хорватии.

Бразильские болельщики на стадионе не могут поверить в поражение.

Шокированы и игроки сборной пентакампеона.

Бразильский болельщик «братан» Томер Савойя стал знаменитым в России четыре года назад. После поражения команды от Хорватии он расплакался на трибуне.

Алиссон утешает попавшего в штангу последним ударом Маркиньоса.

Ришарлисон забил два чудо-гола на ЧМ-2022, но не смог отличиться в четвертьфинале и был заменен.

Бразильские фанаты долго не могли поверить в поражение команды.