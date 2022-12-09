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9 декабря, 22:45

Бразилия в шоке: слезы Неймара в Катаре и бразильянок на пляжах Копакабаны

Отдел фото «СЭ»
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Самые эмоциональные фото игроков и болельщиков сборной Бразилии после поражения от Хорватии.

Сборная Бразилии потерпела поражение от Хорватии (1:1, пенальти — 2:4) в матче 1/4 финала ЧМ-2022.

Неймар открыл счет в конце первого тайма дополнительного времени и повторил рекорд Пеле по голам за национальную команду (77). Однако хорваты отыгрались и забрали победу в серии пенальти, так что радость бразильцев сменилась слезами.

Слезы Неймара. Фото Reuters

Бразильские девушки плакали на стадионе в Эр-Райяне и в фан-зоне Рио-де-Жанейро.

Бразильянки на пляже Копакабаны после матча. Фото AFP
Болельщица сборной Бразилии после матча. Фото AFP

Слезы Антони.

Матеус дос Сантос Антони. Фото Reuters

38-летний Тиагу Силва завершил карьеру в сборной Бразилии поражением от Хорватии.

Тиагу Силва после матча. Фото Global Look Press

Бразильские болельщики на стадионе не могут поверить в поражение.

После поражения Бразилии. Фото Getty Images

Шокированы и игроки сборной

Поражение сборной Бразилии. Фото Getty Images

Бразильский болельщик «братан» Томер Савойя стал знаменитым в России четыре года назад. После поражения команды от Хорватии он расплакался на трибуне.

Томер Савойя. Фото Getty Images

Алиссон утешает попавшего в штангу последним ударом Маркиньоса.

Вратарь сборной Бразилии Алиссон и Маркиньос. Фото AFP

Ришарлисон забил два чудо-гола на ЧМ-2022, но не смог отличиться в четвертьфинале и был заменен.

Бразилец Ришарлисон. Фото Reuters

Бразильские фанаты долго не могли поверить в поражение команды.

Болельщики сборной Бразилии. Фото Reuters
Болельщик сборной Бразилии. Фото Reuters

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Нидерланды 2
Аргентина 2
2-й тайм

Обе забьют - да

29%

2.13

ТБ 2.5

27%

2.38

Х

14%

3.20
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Марокко
Португалия

П2

33%

1.70

Ф2(-1.5)

23%

3.00

ТМ 2.5

20%

1.73
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Англия
Франция

П2

31%

2.55

Обе забьют - да

27%

1.90

Х

18%

3.30
Алиссон Рамзес Бекер (Алиссон)
Маркос Аоас Корреа (Маркиньос)
Неймар Сантос
Тиагу Силва
Чемпионат мира по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
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