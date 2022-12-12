Марокко следует опасаться не Мбаппе, а Жиру. Именно он ключ к успеху Франции в 1/2 ЧМ

Прогнозы и ставки на матч чемпионата мира Франция — Марокко 14 декабря 2022 года

Нападающий «Милана» станет главной опцией в атаке «Трехцветных».

Сборная Франции в шаге от второго подряд финала чемпионата мира. Честь остановить команду Дидье Дешама выпала Марокко. Для этого африканцам нужно сыграть так же уверенно в обороне, как и во всех предыдущих встречах. И сдержать тройку нападающих соперника — Мбаппе, Дембеле и Жиру.

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Когда состоится и где смотреть матч Франция — Марокко

Второй полуфинал чемпионата мира состоится 14 декабря на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 21.45 мск.

Франция — Марокко: прогноз и ставка на матч ЧМ 14 декабря 2022 года

Сборная Марокко — главная сенсация чемпионата мира вне зависимости от результата матча против Франции. Мало кому удается сдержать такие команды, как Бельгия, Испания и Португалия, а тем более сделать это на одном турнире. Еще и ни разу не пропустить.

В отличие от той же Хорватии, которая неоднократно была на грани поражения, сборная Марокко на протяжении всего турнира играла максимально строго и побеждала не благодаря игре вратаря или везению. Она это делала благодаря работе всего механизма, который идеально отстроил Валид Реграги.

При этом главная сила команды даже не в игре в обороне, а в способности максимально быстро переходить в атаку. У тех, кто смотрел матчи марокканцев, наверняка вызывала восторг их пружинистость — они мгновенно преодолевали расстояние от своих ворот до чужих во всех без исключения матчах. Так «Атласские львы» забили Бельгии и Португалии. А сколько моментов они не реализовали во время отрывов — не сосчитать.

И все-таки в матче против Франции Марокко придется сыграть в обороне строже обычного. Например, команда не сможет позволить себе дерзкие подключения крайних защитников. Бывало, в контратаках они оказывались выше атакующих полузащитников, но в этот раз им будут противостоять Мбаппе и Дембеле — супербыстрые ребята, которых нельзя оставлять без контроля.

Однако особое внимание заслуживают не Килиан и Усман, а Оливье Жиру. Центральный нападающий «Милана» блестяще проявил себя в матчах с Австралией, Польшей и Англией именно перед воротами соперника. Особенно показательна игра с «Тремя львами» — Жиру удавалось отклеиться даже от блестяще игравших Магуайра со Стоунзом. При этом он бил в створ из абсолютно любых положений — однажды даже направил мяч головой, прыгая от ворот.

Оливье Жиру против Деклана Райса. Фото Global Look Press

Влияние Жиру на результат будет самым прямым, если защитники хотя бы на секунду упустят его из виду. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что с Оливье и другими футболистами у Франции отличные шансы победить в основное время: взять успех «Трехцветных» можно с коэффициентом 1.53, что приблизительно 65% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00 (25%), успех Марокко — за 8.20 (10%).

Конечно, пять матчей — серьезная дистанция, которая показывает, что с обороной у Марокко действительно полный порядок. Однако отыграть на ноль, еще и против Франции с топовой тройкой в нападении, африканцам вряд ли будет под силу. При этом их усилий будет достаточно, чтобы встреча не закончилась разгромом.

Прогноз от «СЭ»: П1 и ТМ 3.5 за 1.90.

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