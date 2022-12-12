Футбол
Чемпионат мира-2022
Статьи
Таблицы Календарь Новости Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Прогнозы на спорт

12 декабря, 20:15

Марокко следует опасаться не Мбаппе, а Жиру. Именно он ключ к успеху Франции в 1/2 ЧМ

Прогнозы и ставки на матч чемпионата мира Франция — Марокко 14 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Оливье Жиру.
Фото Global Look Press
Оливье Жиру против Деклана Райса.
Фото Global Look Press
1/2
Нападающий «Милана» станет главной опцией в атаке «Трехцветных».

Сборная Франции в шаге от второго подряд финала чемпионата мира. Честь остановить команду Дидье Дешама выпала Марокко. Для этого африканцам нужно сыграть так же уверенно в обороне, как и во всех предыдущих встречах. И сдержать тройку нападающих соперника — Мбаппе, Дембеле и Жиру.

Подарит ли команда Реграги еще одну сенсацию? Делайте ставки на матч и другие события в БЕТСИТИ — участвуйте в розыгрыше 5 000 000 рублей!

Когда состоится и где смотреть матч Франция — Марокко

Второй полуфинал чемпионата мира состоится 14 декабря на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 21.45 мск.

Чемпионат мира. 1/2 финала
14 дек, 22:00. Al Bayt Stadium (Эль-Хаур)
Франция
Марокко

Франция — Марокко: прогноз и ставка на матч ЧМ 14 декабря 2022 года

Сборная Марокко — главная сенсация чемпионата мира вне зависимости от результата матча против Франции. Мало кому удается сдержать такие команды, как Бельгия, Испания и Португалия, а тем более сделать это на одном турнире. Еще и ни разу не пропустить.

В отличие от той же Хорватии, которая неоднократно была на грани поражения, сборная Марокко на протяжении всего турнира играла максимально строго и побеждала не благодаря игре вратаря или везению. Она это делала благодаря работе всего механизма, который идеально отстроил Валид Реграги.

При этом главная сила команды даже не в игре в обороне, а в способности максимально быстро переходить в атаку. У тех, кто смотрел матчи марокканцев, наверняка вызывала восторг их пружинистость — они мгновенно преодолевали расстояние от своих ворот до чужих во всех без исключения матчах. Так «Атласские львы» забили Бельгии и Португалии. А сколько моментов они не реализовали во время отрывов — не сосчитать.

Лионель Месси. Аргентина — Хорватия: Месси не позволит состояться ремейку финала ЧМ-2018

И все-таки в матче против Франции Марокко придется сыграть в обороне строже обычного. Например, команда не сможет позволить себе дерзкие подключения крайних защитников. Бывало, в контратаках они оказывались выше атакующих полузащитников, но в этот раз им будут противостоять Мбаппе и Дембеле — супербыстрые ребята, которых нельзя оставлять без контроля.

Однако особое внимание заслуживают не Килиан и Усман, а Оливье Жиру. Центральный нападающий «Милана» блестяще проявил себя в матчах с Австралией, Польшей и Англией именно перед воротами соперника. Особенно показательна игра с «Тремя львами» — Жиру удавалось отклеиться даже от блестяще игравших Магуайра со Стоунзом. При этом он бил в створ из абсолютно любых положений — однажды даже направил мяч головой, прыгая от ворот.

Оливье Жиру против Деклана Райса. Фото Global Look Press
Оливье Жиру против Деклана Райса.
Фото Global Look Press

Влияние Жиру на результат будет самым прямым, если защитники хотя бы на секунду упустят его из виду. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что с Оливье и другими футболистами у Франции отличные шансы победить в основное время: взять успех «Трехцветных» можно с коэффициентом 1.53, что приблизительно 65% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00 (25%), успех Марокко — за 8.20 (10%).

Конечно, пять матчей — серьезная дистанция, которая показывает, что с обороной у Марокко действительно полный порядок. Однако отыграть на ноль, еще и против Франции с топовой тройкой в нападении, африканцам вряд ли будет под силу. При этом их усилий будет достаточно, чтобы встреча не закончилась разгромом.

Прогноз от «СЭ»: П1 и ТМ 3.5 за 1.90.

Делайте ставки в БЕТСИТИ и участвуйте в розыгрыше 5 000 000 рублей!

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина
Хорватия

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй
Сиэтл

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
5
4
Читайте также
ВАДА не хочет возвращать флаг России. Что не так на этот раз?
КХЛ уходит с телевидения? Матч звезд не показали на ТВ
СМИ узнали о запрете КНР экспорта процессоров Loongson в РФ и другие страны
Врач рассказала, как избежать обвисания кожи при похудении
На границе с Россией задержали более 400 украинских националистов
Что такое социальное предпринимательство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Я предал футбол, который дал мне все!» Монолог Генича — о самой эпичной ошибке на ЧМ в Катаре

Денис Казанский: «Марокко на ЧМ-2022 — абсолютно голливудский сюжет. Вопрос в том, чем все закончится — «Оскаром» или «Золотым орлом»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости