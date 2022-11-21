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Сегодня, 17:50

На ЧМ поставили рекорд и переиграли 27 минут. Все дело в травме вратаря Ирана, который не хотел уходить с поля

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Алирезу Бейраванда уносят с поля.
Судья добавил 14 минут к первому тайму матча Англия — Иран на ЧМ-2022.
Фото Скриншот из трансляции
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А еще у судей новые рекомендации.

Первый тайм матча Англии и Ирана на ЧМ-2022 продлился 59 минут из-за добавленного времени. Арбитр встречи Рафаэл Клаус решил приплюсовать аж 14 минут. Это рекорд чемпионатов мира.

Судья добавил 14 минут к первому тайму матча Англия - Иран на ЧМ-2022. Фото Скриншот из трансляции
Судья добавил 14 минут к первому тайму матча Англия — Иран на ЧМ-2022. Фото Скриншот из трансляции
Фото Скриншот из трансляции

Во многом это связано с травмой вратаря сборной Ирана Алирезы Бейранванда, который столкнулся с партнером и долго не мог подняться с газона. Голкипер разбил нос, однако поначалу отказывался от замены. Его долго приводили в чувство, проводили лечебные процедуры, дали новый свитер...

Эпизод с травмой Бейранванда случился на 8-й минуте встречи и лишь на 15-й игра возобновилась, но спустя минуту Бейранванд сел на газон и жестом все же попросил замену. Вратаря унесли на носилках. Суммарно из-за травмы голкипера игра была приостановлена на 8-9 минут.

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Англия забила в первом тайме три гола — это тоже повод для рефери компенсировать несколько минут.

Но помимо этого арбитрам ЧМ-2022 перед турниром было дано строгое указание добавлять больше времени, компенсируя остановки.

Во втором тайме Рафаэл Клаус добавил 10 минут. А когда они истекли, после подсказки ВАР и просмотра повтора назначил пенальти в ворота англичан. В итоге команды провели на поле 13 минут после окончания основного времени. И всего — 90 + 27 минут за два тайма.

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Судя по всему, теперь большинство матчей будет идти более 100 минут в зависимости от числа забитых голов, количества травм и замен, частоты и продолжительности вмешательства ВАР и других затяжек времени.

Организаторы стараются увеличить чистое время матча, ведь обычно оно составляет от 49 до 55 минут. Именно поэтому перед ЧМ-2022 судьям на семинарах напомнили о необходимости более тщательного подхода к данному вопросу и необходимости компенсировать любую потерю.

Скажем, в матче открытия турнира Катар — Эквадор арбитр Даниэле Орсато прибавил к первому тайму 5 минут и столько же — ко второму. Игра длилась около 100 минут. Англия — Иран перекрыли этот показатель уже в первом тайме. Кто больше?

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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  • betonsuccess.ru
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⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
⚽ Футбол. ЧМ
Англия 6
Иран 2
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Англии по футболу
Сборная Ирана по футболу
1
2
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