На ЧМ поставили рекорд и переиграли 27 минут. Все дело в травме вратаря Ирана, который не хотел уходить с поля

А еще у судей новые рекомендации.

Первый тайм матча Англии и Ирана на ЧМ-2022 продлился 59 минут из-за добавленного времени. Арбитр встречи Рафаэл Клаус решил приплюсовать аж 14 минут. Это рекорд чемпионатов мира.

Судья добавил 14 минут к первому тайму матча Англия — Иран на ЧМ-2022. Фото Скриншот из трансляции Фото Скриншот из трансляции

Во многом это связано с травмой вратаря сборной Ирана Алирезы Бейранванда, который столкнулся с партнером и долго не мог подняться с газона. Голкипер разбил нос, однако поначалу отказывался от замены. Его долго приводили в чувство, проводили лечебные процедуры, дали новый свитер...

Эпизод с травмой Бейранванда случился на 8-й минуте встречи и лишь на 15-й игра возобновилась, но спустя минуту Бейранванд сел на газон и жестом все же попросил замену. Вратаря унесли на носилках. Суммарно из-за травмы голкипера игра была приостановлена на 8-9 минут.

Англия забила в первом тайме три гола — это тоже повод для рефери компенсировать несколько минут.

Но помимо этого арбитрам ЧМ-2022 перед турниром было дано строгое указание добавлять больше времени, компенсируя остановки.

Во втором тайме Рафаэл Клаус добавил 10 минут. А когда они истекли, после подсказки ВАР и просмотра повтора назначил пенальти в ворота англичан. В итоге команды провели на поле 13 минут после окончания основного времени. И всего — 90 + 27 минут за два тайма.

Судя по всему, теперь большинство матчей будет идти более 100 минут в зависимости от числа забитых голов, количества травм и замен, частоты и продолжительности вмешательства ВАР и других затяжек времени.

Организаторы стараются увеличить чистое время матча, ведь обычно оно составляет от 49 до 55 минут. Именно поэтому перед ЧМ-2022 судьям на семинарах напомнили о необходимости более тщательного подхода к данному вопросу и необходимости компенсировать любую потерю.

Скажем, в матче открытия турнира Катар — Эквадор арбитр Даниэле Орсато прибавил к первому тайму 5 минут и столько же — ко второму. Игра длилась около 100 минут. Англия — Иран перекрыли этот показатель уже в первом тайме. Кто больше?