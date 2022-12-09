На кого на ЧМ-2022 ставят суперкомпьютеры? У всех предсказуемый чемпион мира и неожиданные финалисты

Взгляд искусственного интеллекта на ЧМ-2022.

В 2010 году главным прогнозистом мирового футбола был осьминог Пауль, а сейчас все чаще доверяют мнениям роботов. Уже существует множество различных моделей предсказания исходов игр на основе тонн статистических данных. У каждого суперкомпьютера — свой алгоритм, поэтому их прогнозы отличаются друг от друга, но все-таки совпадений достаточно. Мы решили сравнить взгляды на четвертьфиналистов ЧМ-2022 трех умных машин: Opta, Gracenote и FiveThirtyEight.

10.12.2022 | Англия — Франция

Gracenote: 30% — 70%

FiveThirtyEight: 23% — 77%

Opta: 11,5% — 20,3% — 68,2%

У финалистов предыдущего чемпионата мира наименьшие шансы на выход в следующий раунд из всех оставшихся восьми участников. Все роботы единогласно отправляют Бразилию в полуфинал и не видят у Хорватии больших шансов. Opta, правда, считает, что с вероятностью в 20% в этой паре будет овертайм, но и это объяснимо: «Шашечные» постоянно играют в плей-офф чемпионатов мира по 120 минут.

Победный танец Винисиуса, Лукаса Пакета и Неймара. Фото AFP

Gracenote: 42% — 58%

FiveThirtyEight: 42% — 58%

Opta: 27,1% — 28,7% — 44,2%

Эта пара намного плотнее. Первые два суперкомпьютера идентично смотрят на нее: Gracenote и FiveThirtyEight считают, что команда Лионеля Месси пройдет дальше с вероятностью в 58%. У Opta, грубо говоря, такое же мнение: она дает аргентинцам 58,5% на полуфинал. Она же считает, что из всех четвертьфинальных пар в этой — наивысшие шансы на овертайм. Делаем вывод, что южноамериканцы пройдут, но на это им понадобится минимум два часа.

Gracenote: 49% — 51%

FiveThirtyEight: 52% — 48%

Opta: 31,4% — 27,8% — 40,8%

А здесь мнения разделились. Opta дает Франции наибольший процент на полуфинал — 54,3%, а FiveThirtyEight ставит на Англию. Gracenote выбирает Францию, но разница ничтожна. Очевидно, что в битве Мбаппе и Кейна все суперкомпьютеры видят овертайм, а то и серию пенальти. Англичане исторически плохо исполняют 11-метровые на крупных турнирах, поэтому, наверное, Gracenote отдает незначительное предпочтение французам.

Килиан Мбаппе и Оливье Жиру. Фото AFP

Gracenote: 41% — 59%

FiveThirtyEight: 32% — 68%

Opta: 17,8% — 24,9% — 57,3%

По мнению искусственного интеллекта, самому неожиданному из четвертьфиналистов будет тяжело бороться с Португалией. Все единогласно ставят на европейскую сборную, но шансы видят разные: Opta отмеряет Португалии 70,2%, FiveThirtyEight — 68%, а Gracenote считает, что не все так однозначно. Видимо, команда Фернанду Сантуша победит, но точно не со счетом 6:1.

Полуфиналы

Gracenote: Аргентина — Бразилия / Франция — Португалия

FiveThirtyEight: Аргентина — Бразилия / Англия — Португалия

Opta: Аргентина — Бразилия / Франция — Португалия

Если слепо верить суперкомпьютерам, то три из четырех четвертьфиналов можно не смотреть: все видят в полуфинале Аргентину, Бразилию и Португалию. У Франции и Англии самая плотная пара: две из трех моделей отдают незначительное предпочтение команде Дидье Дешама, а FiveThirtyEight отправляет на встречу с Криштиану Роналду британцев.

Никто из суперкомпьютеров не ставит на Аргентину в полуфинале с Бразилией. Удивляет и то, что никто не отправил в финальную пару к южноамериканцам французов. FiveThirtyEight дает 51% на победу Англии над Португалией, а Opta и Gracenote отдают такое же мизерное предпочтение команде Сантуша в своих полуфиналах с Францией.

Финал

Gracenote: Бразилия — Португалия

FiveThirtyEight: Бразилия — Англия

Opta: Бразилия — Португалия

Наконец, триумфатором искусственный интеллект единогласно выбирает Бразилию. Причем отрыв от второго места у каждого из прогнозистов приличный, разве что Gracenote дает Бразилии чуть меньше шансов.

А дальше — особенно интересно. Два из трех суперкомпьютеров называют вторым фаворитом чемпионата мира Аргентину, которая как раз должна встретиться с Бразилией в полуфинале, по их мнению. FiveThirtyEight не котирует команду Месси и дает ей лишь 13% на титул. Здесь приблизительно равные шансы на место второго фаворита у Англии и Португалии.

Ставки сделаны, но кто на самом деле сыграет в финале? И угадают ли суперкомпьютеры чемпиона?