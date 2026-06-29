Медведев в трех сетах обыграл Чилича и вышел во второй круг Уимблдона
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл хорвата Марина Чилича в первом круге Уимблдона — 6:1, 6:2, 6:4.
Встреча продлилась 1 час 53 минуты.
Медведев 16 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 8. На счету Чилича 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.
В следующем круге 30-летний россиянин встретится с испанцем Даниэлем Меридой.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Уимблдон
Общий призовой фонд 84 500 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Даниил Медведев (Россия, 8) — Марин Чилич (Хорватия) — 6:1, 6:2, 6:4
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