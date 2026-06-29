Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open «Ролан Гаррос» Уимблдон US Open
Уведомления
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Медведев в трех сетах обыграл Чилича и вышел во второй круг Уимблдона

Сергей Ярошенко
Даниил Медведев.
Фото Getty Images

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл хорвата Марина Чилича в первом круге Уимблдона — 6:1, 6:2, 6:4.

Встреча продлилась 1 час 53 минуты.

Медведев 16 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 8. На счету Чилича 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

В следующем круге 30-летний россиянин встретится с испанцем Даниэлем Меридой.

Даниил Медведев.Идеальное начало Уимблдона! Медведев легко разобрался с Чиличем

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Уимблдон

Общий призовой фонд 84 500 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Даниил Медведев (Россия, 8) — Марин Чилич (Хорватия) — 6:1, 6:2, 6:4

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Даниил Медведев
Марин Чилич
Читайте также
«Начало положено». Фигурист Угожаев стал вторым на «челленджере» в Батуми
«Начало положено». Фигурист Угожаев стал вторым на «челленджере» в Батуми
«Это будет не прощание, а скандал». «Спартак» и Карпин не желают организовывать прощальный матч Дзюбе, «Зенит» молчит
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Семен Щербаков
«Волейбол. Наши чемпионы» | Семен Щербаков
Гусев в «Сочи». Кризис «Спартака»
Гусев в «Сочи». Кризис «Спартака»
«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ
«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Испания — Чехия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Испания — Чехия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Англия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Англия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Обмен Марченко. Проблемы «Сибири». Суперматч ЦСКА — СКА
Обмен Марченко. Проблемы «Сибири». Суперматч ЦСКА — СКА
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Суперхоккей ЦСКА — СКА. Канцеров дебютировал в НХЛ
Суперхоккей ЦСКА — СКА. Канцеров дебютировал в НХЛ
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Уимблдон 2026: новости и обзоры, расписание и результаты, сетка турнира «Большого шлема»
Посещаемость Уимблдона в 2026 году достигла рекордной отметки
Хачанов: «Уимблдон — особенный турнир. Единственная проблема — очереди за билетами»
Зверев выше Алькараса, Свентек — вне топ-5. Как изменился рейтинг после Уимблдона
Чесноков считает закономерной победу Синнера в финале Уимблдона
Синнер вернулся: защитил титул на Уимблдоне и доказал, что провал в Париже был скорее случайностью
Медведев поднялся на восьмое место в рейтинге ATP, Зверев обошел Алькараса и стал вторым
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Осака вышла во второй круг Уимблдона

Медведев — о победе над Чиличем: «Все ждали этот матч. Рад, что сделал его не таким зрелищным»
Новости
RSS RSS
Все новости