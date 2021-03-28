Роналду бросил капитанскую повязку после незасчитанного гола в ворота Сербии
Сборная Португалии в матче отборочного турнира ЧМ-2022 сыграла вничью с Сербией со счетом 2:2.
На 93-й минуте голландский арбитр Дэнни Маккели не засчитал гол португальского форварда Криштиану Роналду после того, как мяч пересек линию ворот. После возмущения 36-летнего португальца судья наказал игрока желтой карточкой, а после матча Роналду бросил капитанскую повязку на поле.
После этого матча Португалия и Сербия имеют по 4 очка и занимают первое и второе места в группе A.
Судьи не засчитали гол Роналду, Португалия не обыграла Сербию, а Криш психанул и выкинул капитанскую повязку ?— Матч ТВ (@MatchTV) March 27, 2021
Очень спорный момент в самой концовке матча ?
Но как же хорош защитник, сделавший два сейва подряд! ? pic.twitter.com/wFAnNYD4AC
They robbed ronaldo man loool pic.twitter.com/OpS5gxanGR— #38 (@sketchy00_) March 27, 2021
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