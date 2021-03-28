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Роналду бросил капитанскую повязку после незасчитанного гола в ворота Сербии

00:55
Криштиану Роналду. Фото Reuters
Криштиану Роналду. Фото Reuters
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Сборная Португалии в матче отборочного турнира ЧМ-2022 сыграла вничью с Сербией со счетом 2:2.

На 93-й минуте голландский арбитр Дэнни Маккели не засчитал гол португальского форварда Криштиану Роналду после того, как мяч пересек линию ворот. После возмущения 36-летнего португальца судья наказал игрока желтой карточкой, а после матча Роналду бросил капитанскую повязку на поле.

Капитанская повязка Криштиану Роналду. Фото Reuters
Капитанская повязка Криштиану Роналду. Фото Reuters

После этого матча Португалия и Сербия имеют по 4 очка и занимают первое и второе места в группе A.

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