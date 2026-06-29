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Сегодня, 21:26

Калинская обыграла Фрех на старте Уимблдона

Руслан Минаев

Россиянка Анна Калинская победила польку Магдалену Фрех в первом круге Уимблдона — 7:6 (7:5), 6:4.

Матч длился 1 час 49 минут. Калинская сделала за игру 3 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. У Фрех — 5 эйсов, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

Калинская сыграет с победительницей матча Франческа Джонс (Великобритания) — Диан Парри (Франция).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Уимблдон

Общий призовой фонд 84 500 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Калинская (Россия, 19) — Магдалена Фрех (Польша) — 7:6 (7:5), 6:4

Источник: Сетка Уимблдона
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Уимблдон
Анна Калинская
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