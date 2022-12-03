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3 декабря, 00:50

Камерун с динамовцем Нгамале расколдовал Бразилию, но не дождался помощи от Сербии

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Коллинс Фай и Николя Муми Нгамале (сборная Камеруна).
Фото Reuters
Баннер в поддержку Пеле.
Фото Reuters
Габриэл Жезус.
Фото Reuters
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Сенсационный результат не изменил ситуацию в группе. Бразильцы первые, а камерунцы покидают турнир.
Чемпионат мира. Группа G
02 дек, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Камерун
1:0
Бразилия

Вопрос об участии Неймара в первом раунде плей-офф по-прежнему остается открытым. Официальные лица отделываются дежурными фразами и выражают уверенность, что для бразильской «десятки» чемпионат не закончен. Все это плодит слухи и теории о том, что на самом деле оптимизма у медицинского штаба сборной не так много. А в качестве подтверждения данной версии использовали фотоотчет с одной из тренировок пентакампеонов и снимки футболистов со схожими повреждениями. На них четко видно, что Данилу уже работает на поле, а Неймар занимается в бассейне.

ЧМ&nbsp;2022, матчи 2&nbsp;декабря. ЧМ-2022: Бразилия уступила Камеруну, Швейцария обыграла Сербию в споре за плей-офф, Корея обошла Уругвай после победы над Португалией. Онлайн-трансляция 2 декабря

Реальность, впрочем, может оказаться иной. И в пятницу на стадион приехал настоящий Ней, а не его двойник, и настроение у него было отличное. Ну а Тите в заключительном туре решал свои задачи, дав отдохнуть лидерам и выпустив ближайший резерв во главе с 39-летним Дани Алвесом. Вот кто никогда не унывает и живет мечтой о титуле даже на скамейке. «Моя роль в команде? Если мне придется играть на бубне, буду лучшим, кого вы когда-либо видели», — заявил получивший в пятницу капитанскую повязку ветеран.

В 39 лет и 210 дней он стал самым возрастным бразильцем, сыгравшим на чемпионате мира. Причем национальный рекорд 1966 года в Катаре побили уже второй раз, и в роли первопроходца выступил Тиагу Силва. А ведь державшееся более полувека достижение выигравшего два мундиаля Джалмы Сантоса казалось вечным. Но постоянен в этом мире только статус Короля футбола Пеле, которому торсида посвятила гигантские баннеры и пожелала здоровья.

Баннер в поддержку Пеле. Фото Reuters
Баннер в поддержку Пеле.
Фото Reuters

Что до игры, то пентакампеоны, поменяв в сравнении с прошлым туром сразу девять игроков, предсказуемо доминировали, но, как и в первых турах, так и не забили до перерыва. Зато едва не пропустили, причем момент создал наконец-то попавший в стартовый состав Нгамале, который вышел в концовке против Швейцарии и наблюдал со скамейки за голевым пиршеством в игре с Сербией.

Между тем зимой на Кубке Африки динамовец был незаменим, играя на нетипичном для себя правом фланге. Теперь же данную позицию застолбил недавно натурализованный форвард «Брентфорда» Мбеумо. И как раз ему на голову навесил Нгамале, однако Эдерсон феноменально среагировал на удар в противоход с отскоком от газона. Такие моменты запоминаются надолго, а тут речь шла еще и о первом с начала турнира попадании в створ бразильских ворот.

Но, естественно, у кипера «Селесау» работы практически не было. В отличие от коллеги по амплуа Эпасси, который сменил в роли первого номера скандально отстраненного Онану. Он, как и требуют в штабе «Неукротимых львов», совсем не рискует и практически не играет ногами, зато на линии по-настоящему хорош. Габриэл Мартинелли, Эдер Милитау, Антони и не только они проверили Эпасси на уровне самых строгих экзаменаторов, и тот не провалился.

Габриэл Жезус. Фото Reuters
Габриэл Жезус.
Фото Reuters

Удивительно только, что снова ничем не запомнился проводящий блестящий сезон в «Арсенале» Габриэл Жезус. У него ни одного забитого мяча как на ЧМ-2018, где форвард неизменно выходил в старте во всех пяти матчах, так и на турнире в Катаре. В плей-офф Жезус снова отправится на скамейку, хотя поддерживающий с ним теплые отношения Роналдо продолжает верить в того, кто одно время считался его наследником.

«Габриэл сегодня один из лучших нападающих мира и гораздо более зрелый, чем в 2018 году. Гол придет сам собой, и это беспокойство не должно приходить вам в голову. Все, что ему нужно сделать, это выйти на поле и делать то, что он знает», — говорил Феномен.

Но пока не получается, а второй состав Бразилии — немногим менее талантливый, чем основная обойма — оказался не столь эффективен. Для этого достаточно пересмотреть моменты, упущенные в концовке Бруну Гимарайншем и Педро. И что в итоге? Как и в концовке первого тайма, в компенсированное время Камерун создал момент под номером два, и Абубакар уже не оставил шансов вратарю.

Эмоции захлестывали, и форварду было наплевать, что сорванная на радостях футболка — это удаление за вторую желтую карточку. И Абубакара точно не упрекнет Самюэль Это'О. Загрустивший босс камерунского футбола в надежде схватился за смартфон, но сербы не спасли свою игру. Однако, в отличие от них, «Неукротимые львы» покидают Катар с высоко поднятой головой.

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Сборная Бразилии по футболу
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