Эн-Несири или Эйр-Несири? Лучший бомбардир Марокко взлетел, как Криштиану Роналду, и важен, как Жиру

Рассказываем о лучшем снайпере главной команды-открытия этого ЧМ.

Рекорд или нет?

Автор исторического гола, который вывел сборную Марокко в полуфинал чемпионата мира, на этом турнире взлетел выше Криштиану Роналду. Причем во всех отношениях. Во-первых, своим ударом Юссеф Эн-Несири убил мечты Португалии. Во-вторых, став лучшим снайпером «Атласских львов» на планетарных первенствах, забил в Катаре больше пятикратного обладателя «Золотого мяча». Наконец, исполнил полет своей жизни.

Над одним из лучших защитников мирового футбола Рубеном Диашем и голкипером Диогу Коштой марокканский снайпер взлетел, словно вбивающий мяч в кольцо сверху баскетболист. И, как оказалось, визуальные впечатления были подкреплены удивительными цифрами. Голова Эн-Несири встретилась с мячом на высоте 2 метра и 78 сантиметров!

14.12.2022 | Франция — Марокко

Многие, вспомнив знаменитый гол Роналду в ворота «Сампдории» с отметки 2,58 метра и сравнения с Майклом Джорданом, заговорили о мировом рекорде. Но, как выяснилось, все не так однозначно. Например, по версии Opta, в серии А самый «высотный» гол уже в активе защитника «Милана» Томори (2,62 м). Да и у самого Криша обнаружились иные достижения — вроде гола Уэльсу на Евро-2016 (2,61 м).

Если же брать именно высоту прыжка, о чем многие спорят, то это 2,93 м в игре Лиги чемпионов «Реал» — «МЮ». Алекс Фергюсон, пересмотрев повтор, снял свои претензии к защитнику Эвра, так как колено португальца находилось на уровне головы француза. Но, как бы то ни было, это случилось девять лет назад, а сейчас Криш уехал домой, тогда как Эн-Несири готовится к полуфиналу против Франции.

Юссеф Эн-Несири забивает исторический гол в ворота сборной Португалии. Фото Reuters

Вера тренера

Сейчас Юссеф — герой нации, Африки и всего арабского мира. И невозможно поверить, что ставка на него в атаке вызывала массу вопросов. Хотя нельзя не признать и обоснованность критики, так как нынешний сезон для Эн-Несири складывался довольно сложно. Что, впрочем, объясняется и кризисом упавшей в зону вылета «Севильи». Но в любом случае показательно, что после 24 мячей в позапрошлом сезоне результативность игрока пошла на спад. Сейчас у него вообще ноль результативных ударов в ла лиге и два — в Лиге чемпионов. А коронавирус перед стартом Кубка Африки помешал сыграть на своем уровне, и Эн-Несири ограничился одним мячом, обеспечившим Марокко проход в четвертьфинал.

Однако тренерское доверие творит чудеса, и Валид Реграги может гордиться не только своим бомбардиром, но и собственным выбором. «Даже марокканские журналисты критиковали меня, когда я защищал Эн-Несири, но он здесь. Я принимал критику и говорил ему, что он лучший. Он лучший бомбардир в истории Марокко на чемпионатах мира. У тренеров есть причины для того или иного выбора, и я всегда верил в Эн-Несири из-за его энергии на поле, благодаря которой он играет за «Севилью». Он, как Жиру во Франции, очень много работает для команды. Нападающие такого типа часто подвергаются критике. Он из Марокко, он тренировался в Марокко, и он важный игрок. Я очень горжусь им. Его гол был знаком судьбы», — не жалел комплиментов тренер «Атласских львов».

Юссеф Эн-Несири. Фото AFP

Рожденный в Марокко

Слова Реграги о месте рождения Эн-Несири — важный момент, ведь многие «Атласские львы» появились на свет в разных частях света. И зачастую их истории куда сложнее, чем у вратаря марокканцев Яссина Буну, который рожден в канадском Монреале, но вернулся на историческую родину в возрасте трех лет.

Если посмотреть на стартовый состав против Испании, когда лидеров «Львов» еще не начали косить травмы, то там, кроме Буну, обнаружатся уроженец Мадрида Хакими, «голландцы» Зиеш, Мазрауи и Амрабат, «французы» Буфаль и Саисс, а также «бельгиец» Амалла. В Марокко же рождены Агерд, Унаи и Эн-Несири.

Их прогресс — результат реформ местного футбола, где дети зачастую поздно попадали в руки квалифицированных тренеров. Все стало меняться, когда свои центры стали открывать ведущие клубы. Например, лучший марокканский защитник Агерд попал в основу чемпионского состава ФЮС из клубной академии, за которой пристально следил тренирующий его в сборной Реграги.

Что до Эн-Несири, который, как и все мальчишки, начинал гонять мяч на улице, а потом выступал за скромные детские команды, то для него все изменилось в 12 лет. Именно в этом возрасте он оказался в академии, основанной королем Марокко Мохаммедом VI. Туда попадают ограниченное число талантливых детей, которые как тренируются, так и получают полноценное образование, а вся прибыль от продажи игроков в профессиональные клубы направляется на развитие проекта.

Команда академии регулярно играет в международных турнирах и, что называется, показывает товар лицом. Так 17-летний Эн-Несири попал на просмотр в «Челси» и сам отказался от контракта, объяснив решение так: «Думаю, я был очень молод, и мне было трудно адаптироваться. Плюс там было холодно, и в то время я не чувствовал, что это мое место. Я знал, что будет еще одна возможность».

Юссеф Эн-Несири в «Малаге». Фото Global Look Press

Испанский взлет

Новый шанс не заставил себя ждать. Академия провела серию контрольных матчей против «Севильи», «Альмерии» и приметившей рослого форварда «Малаги». Испанцы заплатили за него 125 тысяч евро, и вложенные средства быстро окупились. Эн-Несири быстро преодолевал все ступеньки в клубной системе «анчоусов». После года в академии попал во вторую команду, а когда на следующий сезон Хуанде Рамос пригласил марокканца на сборы, тот отметился дублем в первой же контрольной игре.

Даже когда «Малага» вылетела, Эн-Несири здорово поработал на свое имя. Для начала попал в заявку на ЧМ-2018, где лишь раз вышел на замену, но за 18 минут успел забить едва не поверженной в тот вечер Испании. А потом «Леганес» за шесть миллионов евро сохранил марокканского снайпера для ла лиги. Потом Эн-Несири был продан в «Севилью» за рекордные в истории клуба 20 миллионов.

Если бы не он, у андалусийцев не было бы трофея за победу в Лиге Европы. Спасительный гол в концовке игры с румынским ЧФР на старте плей-офф оказался решающим в первом раунде и открыл дорогу к титулу. А в России Эн-Несири могли запомнить по матчу Лиги чемпионов с «Краснодаром», где «Севилья» превратила 0:2 в 3:2 и два решающих гола оказались на счету марокканского снайпера.

У него были взлеты — вроде признания игроком месяца в ла лиге за два хет-трика подряд. Были сложные моменты — когда он становился объектом критики, упуская убойные моменты в игре за Суперкубок УЕФА против «Баварии». Но он всегда шел к признанию, руководствуясь простыми принципами: «Если у вас есть голова, вы будете терпеть. Если вы хотите идти далеко, вы будете терпеть. Каждая мечта сложна, но надо работать и быть хорошим человеком».