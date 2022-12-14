Море людей, маска Месси и Обелиск Буэнос-Айреса. Аргентина празднует выход сборной в финал чемпионата мира
Полуфинал ЧМ-2022 против Хорватии в Катаре (3:0) точно смотрела вся Аргентина, а после победы начались народные гулянья. В стране как раз начинался новый день.
В Буэнос-Айресе на улицы вышло больше 100 000 человек в полосатых футболках.
Аргентинцы восторженно приветствовали победу Лионеля Месси и его партнеров.
Центром празднования стала площадь Республики в столице, где находится 67-метровый обелиск в честь 400-летия основания города. Он был сооружен в 1936 году.
Такого скопления радостных болельщиков в центре города не было даже в 2014 году, когда сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира в Бразилии.
Болельщики старались забраться как можно выше на обелиск...
...или хотя бы на фонарный столб. Гулянья продолжались до самого вечера.
Аргентинцы скандировали имя Лионеля Месси, обнимались в масках кумира, а теперь надеются, что капитан приведет команду к победе на чемпионате мира.
Еще одна победная традиция: счастливые отцы трижды подкидывали в воздух детей — столько голов отправила Аргентина в ворота хорватской команды в полуфинале ЧМ-2022.
Народные гулянья после выхода Аргентины в финал чемпионата мира продолжались до позднего вечера.
Фото: AFP, Reuters