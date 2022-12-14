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14 декабря, 16:10

Море людей, маска Месси и Обелиск Буэнос-Айреса. Аргентина празднует выход сборной в финал чемпионата мира

Отдел фото «СЭ»
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Фото из столицы Аргентины.

Полуфинал ЧМ-2022 против Хорватии в Катаре (3:0) точно смотрела вся Аргентина, а после победы начались народные гулянья. В стране как раз начинался новый день.

Народные гулянья после победы Аргентины над Хорватией продлились всю ночь. Фото AFP

В Буэнос-Айресе на улицы вышло больше 100 000 человек в полосатых футболках.

Море аргентинских фанатов. Фото AFP

Аргентинцы восторженно приветствовали победу Лионеля Месси и его партнеров.

Болельщица сборной Аргентины. Фото Reuters
Радость на главной площади Буэнос-Айреса после победы над Хорватией. Фото AFP

Центром празднования стала площадь Республики в столице, где находится 67-метровый обелиск в честь 400-летия основания города. Он был сооружен в 1936 году.

Площадь Республики в Буэнос-Айресе. Фото AFP

Такого скопления радостных болельщиков в центре города не было даже в 2014 году, когда сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира в Бразилии.

Обелиск в окружении моря болельщиков. Фото AFP

Болельщики старались забраться как можно выше на обелиск...

Болельщики на ограждениях Обелиска в Буэнос-Айресе. Фото Reuters

...или хотя бы на фонарный столб. Гулянья продолжались до самого вечера.

Болельщики с флагами Аргентины на фонарных столбах столицы страны. Фото Reuters

Аргентинцы скандировали имя Лионеля Месси, обнимались в масках кумира, а теперь надеются, что капитан приведет команду к победе на чемпионате мира.

Болельщики сборной Аргентины мечтают о победе на ЧМ-2022 и о красивом завершении карьеры Лео Месси. Фото Reuters

Еще одна победная традиция: счастливые отцы трижды подкидывали в воздух детей — столько голов отправила Аргентина в ворота хорватской команды в полуфинале ЧМ-2022.

Юный болельщик сборной Аргентины. Фото Reuters

Народные гулянья после выхода Аргентины в финал чемпионата мира продолжались до позднего вечера.

В центре столицы Аргентины собралось более ста тысяч болельщиков. Фото Reuters

Фото: AFP, Reuters

Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
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