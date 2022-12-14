Море людей, маска Месси и Обелиск Буэнос-Айреса. Аргентина празднует выход сборной в финал чемпионата мира

Фото из столицы Аргентины.

Полуфинал ЧМ-2022 против Хорватии в Катаре (3:0) точно смотрела вся Аргентина, а после победы начались народные гулянья. В стране как раз начинался новый день.

В Буэнос-Айресе на улицы вышло больше 100 000 человек в полосатых футболках.

Аргентинцы восторженно приветствовали победу Лионеля Месси и его партнеров.

Центром празднования стала площадь Республики в столице, где находится 67-метровый обелиск в честь 400-летия основания города. Он был сооружен в 1936 году.

Такого скопления радостных болельщиков в центре города не было даже в 2014 году, когда сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира в Бразилии.

Болельщики старались забраться как можно выше на обелиск...

...или хотя бы на фонарный столб. Гулянья продолжались до самого вечера.

Аргентинцы скандировали имя Лионеля Месси, обнимались в масках кумира, а теперь надеются, что капитан приведет команду к победе на чемпионате мира.

Еще одна победная традиция: счастливые отцы трижды подкидывали в воздух детей — столько голов отправила Аргентина в ворота хорватской команды в полуфинале ЧМ-2022.

Народные гулянья после выхода Аргентины в финал чемпионата мира продолжались до позднего вечера.

Фото: AFP, Reuters