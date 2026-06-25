Форвард «Колорадо» Ничушкин обменян в «Коламбус»
«Колорадо» обменял нападающего Валерия Ничушкина в «Коламбус», сообщает пресс-служба «Эвеланш».
Взамен «Колорадо» получил выбор во втором раунде драфта НХЛ 2026 года, выбор в третьем раунде драфта-2027 и выбор в пятом раунде драфта-2028.
Ничушкин выступал за «Колорадо» с 2019 года и выиграл вместе с командой Кубок Стэнли в 2022-м. В сезоне-2025/26 31-летний россиянин набрал 49 (17+32) очков в 72 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в плей-офф он отметился 2 голами и 2 результативными передачами в 12 играх.
В НХЛ Ничушкин также играл за «Даллас», которым был выбран на драфте НХЛ-2013 под общим 10-м номером. В КХЛ форвард выступал за «Трактор» и ЦСКА.
Ничушкин является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года в составе сборной России.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|1
|1
|0
|2
|2
|Коламбус
|1
|1
|0
|2
|3
|Нью-Джерси
|1
|1
|0
|2
|4
|Рейнджерс
|2
|1
|1
|2
|5
|Каролина
|1
|0
|1
|1
|6
|Филадельфия
|2
|0
|2
|1
|7
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|8
|Айлендерс
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|2
|1
|1
|3
|2
|Бостон
|1
|1
|0
|2
|3
|Монреаль
|1
|1
|0
|2
|4
|Торонто
|2
|1
|1
|2
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|7
|Баффало
|1
|0
|1
|0
|8
|Тампа-Бэй
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|1
|1
|0
|2
|2
|Колорадо
|1
|1
|0
|2
|3
|Миннесота
|1
|1
|0
|2
|4
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|5
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Нэшвилл
|1
|0
|1
|0
|8
|Чикаго
|2
|0
|2
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|2
|1
|1
|3
|2
|Сиэтл
|1
|1
|0
|2
|3
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|4
|Сан-Хосе
|1
|1
|0
|2
|5
|Ванкувер
|2
|1
|1
|2
|6
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|7
|Лос-Анджелес
|1
|0
|1
|0
|8
|Калгари
|1
|0
|1
|0
Результаты / календарь
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
|2.10
|02:00
|Рейнджерс – Тампа-Бэй
|5 : 1
|2.10
|02:00
|Нью-Джерси – Филадельфия
|3 : 2 ОТ
|2.10
|02:00
|Коламбус – Баффало
|6 : 3
|2.10
|03:00
|Нэшвилл – Миннесота
|1 : 3
|2.10
|04:00
|Юта – Чикаго
|6 : 0
|2.10
|04:00
|Калгари – Сиэтл
|1 : 6
|2.10
|05:00
|Сан-Хосе – Флорида
|4 : 3 ОТ
|2.10
|05:00
|Ванкувер – Эдмонтон
|7 : 9
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