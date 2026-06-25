Форвард «Колорадо» Ничушкин обменян в «Коламбус»

«Колорадо» обменял нападающего Валерия Ничушкина в «Коламбус», сообщает пресс-служба «Эвеланш».

Взамен «Колорадо» получил выбор во втором раунде драфта НХЛ 2026 года, выбор в третьем раунде драфта-2027 и выбор в пятом раунде драфта-2028.

Ничушкин выступал за «Колорадо» с 2019 года и выиграл вместе с командой Кубок Стэнли в 2022-м. В сезоне-2025/26 31-летний россиянин набрал 49 (17+32) очков в 72 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в плей-офф он отметился 2 голами и 2 результативными передачами в 12 играх.

В НХЛ Ничушкин также играл за «Даллас», которым был выбран на драфте НХЛ-2013 под общим 10-м номером. В КХЛ форвард выступал за «Трактор» и ЦСКА.

Ничушкин является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года в составе сборной России.