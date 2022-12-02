Главная звезда Сербии Влахович не играл на ЧМ. Его обвинили в романе с женой партнера по сборной

Сербский любовный треугольник.

Душан Влахович не просто так считается одним из лучших футболистов сербского поколения, и на чемпионат мира в Катаре он ехал в статусе одной из главных звезд. Но неожиданно оказалось, что форварду не находится места в составе. В матче с Бразилией Душан получил всего 24 минуты игрового времени, а игру с Камеруном полностью провел на скамейке запасных.

Душан Влахович. Фото Reuters Фото Reuters

Никаких рациональных причин вроде травмы озвучено не было, а потом в сербских СМИ появилось интересное объяснение. Влахович якобы наказан за то, что завел роман с женой запасного вратаря сборной Сербии Предрага Райковича. Более того, сообщалось, что футболисты подрались в раздевалке.

Ана — так зовут роковую красотку — является женой голкипера на протяжении последних четырех лет. У пары есть два сына, а соцсети наполнены семейной идиллией. И, конечно же, красивыми фотографиями модели.

Ана и Предраг Райкович. Фото Соцсети

Влахович отреагировал на слухи на пресс-конференции:

— Этот бред распространяют больные люди, работающие против интересов сборной. Мы сплочены, атмосфера отличная, поэтому подобные истории на нас не действуют.

Реакция Аны Райкович была не менее резкой, а ее муж Предраг оставил под постом сердечки:

— Ревнивые люди всегда придумывают истории, тупые люди их распространяют, а идиоты в них верят.

Душан Влахович. Фото AFP

Не то чтобы мы верим, но фактом остается то, что Сербия без Влаховича показывает невыразительную игру, находится на последнем месте в группе и отчаянно нуждается в победе, иначе отправится домой. И помощь лучшего форварда в матче со Швейцарией будет как никогда кстати.