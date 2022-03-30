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Сегодня, 05:10

Перуанцы оставили ЧМ-2022 без Видаля и Барриоса, у Бразилии южноамериканский рекорд, Аргентина не проигрывает 31 матч

Бразилия разгромила Боливию, Аргентина и Эквадор сыграли вничью
Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
30 марта. Боливия — Бразилия — 0:4.
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Обзор главных событий заключительного тура отборочного цикла ЧМ-2022 в Южной Америке.

Аргентинский волшебник для Перу

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
30 мар, 02:30. Nacional de Lima (Лима)
Перу
2:0
Парагвай
Голы
Лападула, 5 (1:0), Йотун, 42 (2:0)
Перу
Гальесе Самбрано (Рамос, 87) Трауко Адвинкула Кальенс Пенья (Гонсалес, 66) Куэва (Валера, 87) Тапия Йотун (Калькатерра, 69) Флорес Лападула (Коста, 87)
Парагвай
Сильва Рохас Альдерете Бальбуэна Алонсо (Торрес, 59) Ортис Кубас Санчес (Медина, 59) Ромеро (Колман, 73) Феррейра (Ромеро, 73) Энкисо
Предупреждения
Лападула 28’  -  Рохас 45’, Ортис 55’
Судьи
Рапаллини (Аргентина)
ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
30 мар, 02:30. San Carlos de Apoquindo (Сантьяго)
Чили
0:2
Уругвай
Голы
Суарес, 79 (0:1), Вальверде, 90 (0:2)
Чили
Кортес Суасо Исла Кушчевич Медель Видаль (Менесес, 81) Пульгар (Вальдес, 67) Арангис Санчес Монтесинос Бреретон (Фернандес, 80)
Уругвай
Рочет Годин Араухо Винья Коатес Бентанкур (Суарес, 74) Де ла Крус (Де Арраскаэта, 63) Торрейра (Угарте, 74) Вальверде Росси (Гомес, 74) Кавани (Суарес, 29)
Предупреждения
Кушчевич 36’, Медель 62’  -  Бентанкур 64’
Судьи
Лоустау (Аргентина)
ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
30 мар, 02:30. CTE Cachamay (Гуаяна)
Венесуэла
0:1
Колумбия
Голы
Хамес Родригес, 45+4 (0:1)
Венесуэла
Фариньес Феррареси Макун Гонсалес Эрнандес Эррера Ринкон (Отеро, 67) Сотельдо Мачис (Мурильо, 46) Мартинес (Саварино, 81) Рондон
Колумбия
Оспина Куэста (Морено, 37) Тесильо Муньос Санчес Барриос Хамес Родригес (Кинтеро, 64) Лерма (Куэльяр, 77) Борре (Пресиадо, 76) Диас Синистерра (Суарес, 64)
Предупреждения
Эрнандес 31’  -  Морено 58’
Судьи
Сампайю (Бразилия)

Расклад в тройке претендентов на дающее право сыграть в межконтинентальных стыках пятое место был предельно простым. И все здесь было в руках перуанцев, которые несколько дней возмущались, считая, что в предыдущем туре их лишили чистого гола в уругвайские ворота. «Инкам» нужно было просто обыграть лишенный турнирной мотивации Парагвай, тогда как Колумбии и Чили требовались не только собственные победы, но и синхронные потери конкурентов.

Только рассчитывать на чудо им было сложно, и если часть болельщиков тешила себя надеждами, новости из Лимы довольно быстро заставили загрустить сразу две страны. Перуанцы, имея за спиной лучшую за четырнадцать лет домашнюю серию из пяти отборочных матчей без поражений, не стали откладывать дело в долгий ящик. Бывший полузащитник «Краснодара» Куэва классно забросил мяч за спину защитникам, и Лападула уже в третий раз в этом цикле поразил парагвайские ворота.

Когда же Йотун удвоил преимущество Перу эффектным ударом с лета, стало понятно, что остальным рассчитывать не на что. Та же Колумбия, за которую в этот раз с первых минут играл зенитовец Барриос, вряд ли утешится тем, что смогла обыграть Венесуэлу на ее поле впервые с 1996 года. Чилийцы же и вовсе проиграли дома Уругваю, позволив лучшему снайперу в истории южноамериканской квалификации Луису Суаресу довести свой лицевой счет до 29 мячей.

Ну а в Перу должны молиться на Рикардо Гареку. Теоретически аргентинского специалиста могли уволить после провального старта отбора, однако у тренера колоссальный авторитет. Свою работу в Перу Гарека начал семь лет назад и добился фантастических результатов. За бронзой Кубка Америки-2015 последовал первый за 36 лет выход на ЧМ-2018. Продолжение последовало на континентальных первенствах, где «инки» дошли до финала-2019 и стали четвертыми прошлым летом. Теперь им осталось сделать последний и самый важный шаг на пути в Катар — в июне в финале межконтинентального плей-офф обыграть представителя Азии, который определится в матче занявших в своих группах третьи места Австралии и ОАЭ.

Главным неудачником турнира стал Рейнальдо Руэда. Он начал цикл во главе сборной Чили, а бесславно завершил уже с Колумбией.

Непобедимая Бразилия

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
30 мар, 02:30. Hernando Siles (Ла-Пас)
Боливия
0:4
Бразилия
Голы
Лукас Пакета, 24 (0:1), Ришарлисон, 45 (0:2), Гимарайнс, 66 (0:3), Ришарлисон, 90+1 (0:4)
Боливия
Кордано Кинтерос Карраско Фернандес Сагредо Эррера (Мартинес Салазар, 46) Вильярроэль (Гарсия, 87) Вильямил (Вака, 46) Морено Чура (Гонсалес, 46) Вака
Бразилия
Алиссон Маркиньюс Алекс Теллес (Арана, 84) Дани Алвес Эдер Милитау Лукас Пакета (Артур, 77) Коутинью (Мартинелли, 54) Фабинью Гимарайнс Ришарлисон Антони (Родригу, 77)
Предупреждения
Вака 73’, Вака 90+3’  - 
Судьи
Акино (Парагвай)

Бразилии еще предстоит сыграть с Аргентиной скандально прерванный матч, но он уже не имеет никакого значения. А победа над боливийском высокогорьем гарантировала пентакампеонам не только продолжение беспроигрышной серии, но и рекордные показатели по набранным очкам за всю историю южноамериканских отборочных циклов. Его перед ЧМ-2002 установили набравшие под началом Марсело Бьельсы 43 балла аргентинцы, а Тите принес «селесао» 45.

Накануне капитан бразильцев Дани Алвес назвал встречу в Ла-Пасе серьезным испытанием, и оказался прав. Игра шла на встречных курсах со взаимными шансами на успех, и на долю Алиссона выпало куда больше работы, чем было у его коллеги. Но класс есть класс, что и продемонстрировала связка бывших одноклубников по «Лиону». Бруну Гимараэс дотащил мяч до штрафной и рассек оборону соперника классным пасом, а Лукас Пакета просто не имел права испортить такую красоту.

То же самое можно сказать и про вторую голевую комбинацию, в концовке которой Антони вывел на пустой угол Ришарлисона. Боливии же, которая не побеждает бразильцев уже 37 лет, так и не удалось избавиться от комплексов. Хозяева не могли поставить в тупик Алиссона, тогда как Пакета вернул должок Гимараэсу, мягко забросив мяч в штрафную, откуда последовал эффектный удар с лета.

Все довольны

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
30 мар, 02:30. Estadio Monumental Banco Pichincha (Гуаякиль)
Эквадор
1:1
Аргентина
Голы
Альварес, 24 (0:1), Валенсия, 90+3 (1:1)
Нереализованный пенальти
Валенсия 90
Эквадор
Галиндес Хинкапье Арболеда Кастильо (Пресиадо, 82) Эступиньян Груэсо (Сармиэнто, 73) Ибарра (Валенсия, 60) Плата Франко (Мена, 60) Кайседо Эстрада (Кайседо, 82)
Аргентина
Рульи Мартинес Куарта Тальяфико Монтиэль (Фойт, 78) Отаменди Паредес (Родригес, 78) де Пауль Макаллистер (Паласиос, 59) Альварес (Корреа, 72) Месси Гонсалес (Окампос, 78)
Предупреждения
Кастильо 37’, Кайседо 49’, Франко 56’, Эстрада 68’, Хинкапье 80’  -  Макаллистер 18’, Отаменди 68’, Тальяфико 90+1’
Судьи
Клаус (Бразилия)

Аргентина приехала в Эквадор на национальный праздник по случаю досрочного завоевания хозяевами путевки на ЧМ-2022. Соответственно, обе сборные могли сыграть в свое удовольствие, и лучше это получалось у гостей. Лионель Скалони сохранил уровень мотивации, проведя ротацию состава, и в том числе это помогло Альваресу открыть счет своим голам за сборную. Интересно, что успех нападающему принес всего второй удар в играх за национальную команду, и одним из первых Альвареса заключил в объятия Месси, с которым будущий новичок «Манчестер Сити» когда-то сфотографировался, еще будучи мальчишкой.

В итоге же и овцы остались целы, и волки сыты, так как в компенсированное время Эннер Валенсия сумел восстановить равновесие. Эквадор не уступил одной из лучших сборных мира, тогда как Аргентина продлила свою беспроигрышную серию до 31 матча. Это повторение лучшего результата в истории бело-голубых, а до мирового рекорда Италии осталось пройти без осечек шесть встреч.

Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Боливии по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Перу по футболу
Сборная Уругвая по футболу
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