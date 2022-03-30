Перуанцы оставили ЧМ-2022 без Видаля и Барриоса, у Бразилии южноамериканский рекорд, Аргентина не проигрывает 31 матч

Обзор главных событий заключительного тура отборочного цикла ЧМ-2022 в Южной Америке.

Аргентинский волшебник для Перу

Расклад в тройке претендентов на дающее право сыграть в межконтинентальных стыках пятое место был предельно простым. И все здесь было в руках перуанцев, которые несколько дней возмущались, считая, что в предыдущем туре их лишили чистого гола в уругвайские ворота. «Инкам» нужно было просто обыграть лишенный турнирной мотивации Парагвай, тогда как Колумбии и Чили требовались не только собственные победы, но и синхронные потери конкурентов.

Только рассчитывать на чудо им было сложно, и если часть болельщиков тешила себя надеждами, новости из Лимы довольно быстро заставили загрустить сразу две страны. Перуанцы, имея за спиной лучшую за четырнадцать лет домашнюю серию из пяти отборочных матчей без поражений, не стали откладывать дело в долгий ящик. Бывший полузащитник «Краснодара» Куэва классно забросил мяч за спину защитникам, и Лападула уже в третий раз в этом цикле поразил парагвайские ворота.

Когда же Йотун удвоил преимущество Перу эффектным ударом с лета, стало понятно, что остальным рассчитывать не на что. Та же Колумбия, за которую в этот раз с первых минут играл зенитовец Барриос, вряд ли утешится тем, что смогла обыграть Венесуэлу на ее поле впервые с 1996 года. Чилийцы же и вовсе проиграли дома Уругваю, позволив лучшему снайперу в истории южноамериканской квалификации Луису Суаресу довести свой лицевой счет до 29 мячей.

Ну а в Перу должны молиться на Рикардо Гареку. Теоретически аргентинского специалиста могли уволить после провального старта отбора, однако у тренера колоссальный авторитет. Свою работу в Перу Гарека начал семь лет назад и добился фантастических результатов. За бронзой Кубка Америки-2015 последовал первый за 36 лет выход на ЧМ-2018. Продолжение последовало на континентальных первенствах, где «инки» дошли до финала-2019 и стали четвертыми прошлым летом. Теперь им осталось сделать последний и самый важный шаг на пути в Катар — в июне в финале межконтинентального плей-офф обыграть представителя Азии, который определится в матче занявших в своих группах третьи места Австралии и ОАЭ.

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En junio disputaremos el repechaje internacional por un cupo al Mundial Qatar 2022.



?Sigamos unidos por el sue?o! ??#UnidosSomosM?sFuertes#ArribaPer? ?? pic.twitter.com/LYDO3jeR88 — Selecci?n Peruana ?? (@SeleccionPeru) March 30, 2022

Главным неудачником турнира стал Рейнальдо Руэда. Он начал цикл во главе сборной Чили, а бесславно завершил уже с Колумбией.

Непобедимая Бразилия

Бразилии еще предстоит сыграть с Аргентиной скандально прерванный матч, но он уже не имеет никакого значения. А победа над боливийском высокогорьем гарантировала пентакампеонам не только продолжение беспроигрышной серии, но и рекордные показатели по набранным очкам за всю историю южноамериканских отборочных циклов. Его перед ЧМ-2002 установили набравшие под началом Марсело Бьельсы 43 балла аргентинцы, а Тите принес «селесао» 45.

Накануне капитан бразильцев Дани Алвес назвал встречу в Ла-Пасе серьезным испытанием, и оказался прав. Игра шла на встречных курсах со взаимными шансами на успех, и на долю Алиссона выпало куда больше работы, чем было у его коллеги. Но класс есть класс, что и продемонстрировала связка бывших одноклубников по «Лиону». Бруну Гимараэс дотащил мяч до штрафной и рассек оборону соперника классным пасом, а Лукас Пакета просто не имел права испортить такую красоту.

Mais um passo na caminhada que leva at? a Copa do Mundo. Vamos, Brasil! 4???



Fotos: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/Ez26PpoTfY — CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 30, 2022

То же самое можно сказать и про вторую голевую комбинацию, в концовке которой Антони вывел на пустой угол Ришарлисона. Боливии же, которая не побеждает бразильцев уже 37 лет, так и не удалось избавиться от комплексов. Хозяева не могли поставить в тупик Алиссона, тогда как Пакета вернул должок Гимараэсу, мягко забросив мяч в штрафную, откуда последовал эффектный удар с лета.

Все довольны

Аргентина приехала в Эквадор на национальный праздник по случаю досрочного завоевания хозяевами путевки на ЧМ-2022. Соответственно, обе сборные могли сыграть в свое удовольствие, и лучше это получалось у гостей. Лионель Скалони сохранил уровень мотивации, проведя ротацию состава, и в том числе это помогло Альваресу открыть счет своим голам за сборную. Интересно, что успех нападающему принес всего второй удар в играх за национальную команду, и одним из первых Альвареса заключил в объятия Месси, с которым будущий новичок «Манчестер Сити» когда-то сфотографировался, еще будучи мальчишкой.

Lo vio por TV, lo conoci? como fan, se tom? una foto con ?l cuando era juvenil, juntos fueron campeones de Am?rica y, ahora, celebr? un gol oficial con ?l. Su ?dolo, su referente, su compa?ero y su socio. El c?rculo se complet?.



?? SON LOS SUE?OS QUE SE ALCANZAN... ?? pic.twitter.com/UcmNyWIuOG — Invictos (@InvictosSomos) March 30, 2022

В итоге же и овцы остались целы, и волки сыты, так как в компенсированное время Эннер Валенсия сумел восстановить равновесие. Эквадор не уступил одной из лучших сборных мира, тогда как Аргентина продлила свою беспроигрышную серию до 31 матча. Это повторение лучшего результата в истории бело-голубых, а до мирового рекорда Италии осталось пройти без осечек шесть встреч.