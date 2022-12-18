Месси побил рекорд Маттеуса и обогнал Пеле по голам

Выдающаяся статистика аргентинца.

Финальный матч против Франции стал для Лионеля Месси 26-м на чемпионатах мира.

Капитан сборной Аргентины, который дебютировал на главном футбольном турнире 16 лет назад в Германии, вышел на первое место в историческом списке гвардейцев, обогнав немца Лотара Маттеуса.

Другое достижение установил оппонент Лео по финалу Уго Льорис, ставший первым вратарем, который добрался до отметки в 20 матчей на ЧМ. Предыдущий рекорд в конце группового турнира установил Мануэль Нойер.

Реализовав пенальти в первом тайме финального матча, Месси сравнялся в снайперском рейтинге чемпионатов мира с великим бразильцем Пеле, а в добавленное время достал главного снайпера ЧМ-1958 Жюста Фонтэна.

Чаще Лео на главных крупнейших футбольных турнирах отличалось только три человека — Герд Мюллер, Роналдо и опережающий аргентинца на три мяча Мирослав Клозе.

Главный оппонент Месси в финале Кильян Мбаппе тоже открыл второй десяток голов, повторив результат Короля футбола.

Четыре из шести голов на катарских полях Месси забил с 11-метровой отметки. В группе форвард наказал за фол Саудовскую Аравию, а в плей-офф — Нидерланды, Хорватию и Францию.

Лионель стал третьим игроком, забившим на одном чемпионате четыре пенальти. Ранее таким образом отличались португалец Эйсебио и голландец Роб Ренсенбринк.

Вполне мог форвард «ПСЖ» установить вечный рекорд, но в третьем туре с его ударом справился поляк Войчех Щенсны.

В списке лучших бомбардиров в истории национальных сборных Месси по-прежнему занимает третье место. От иранца Али Даеи его отделяет 11 голов, а от вечного конкурента — португальца Криштиану Роналду — 20.

В десятку лучших входят еще три действующих игрока — Суниль Чхетри из Индии, Али Мабхут из ОАЭ и поляк Роберт Левандовски.