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3 декабря, 20:15

Нидерланды называют скучными, но ван Галу наплевать. Он в 1/4 финала, а романтики из США едут домой

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Футболисты сборной Нидерландов радуются выходу в 1/4 финала ЧМ-2022.
Фото AFP
Грегг Берхалтер и Луи ван Гал.
Фото Global Look Press
Эмоции футболистов сборной США после вылета с ЧМ-2022.
Фото AFP
1/3
«Оранжевых» ждет встреча с Аргентиной или Австралией.
Чемпионат мира. 1/8 финала
03 дек, 18:00. Khalifa International Stadium (Доха)
Нидерланды
3:1
США

Нидерландская скука

Если признать, что мир не является черно-белым и в нем масса самых разных оттенков и полутонов, то и разговоры о скуке и прагматизме звучат иначе. Можно быть скучным и одновременно безнадежным, как уже отправившиеся домой Бельгия и Дания. А можно приправить блюдо польским цинизмом и, заставив Левандовски примерно пять таймов бегать без мяча, впервые за долгие годы пробиться в плей-офф благодаря гениальной игре голкипера Щенсны.

ЧМ&nbsp;2022, 3&nbsp;декабря: Нидерланды&nbsp;&mdash; США. ЧМ-2022: Нидерланды победили США — 3:1. Онлайн-трансляция матча 1/8 финала

У голландцев своя скука, и если вы привыкли, что игра «Оранжевых» — синоним романтики, в групповом турнире вас ждало жестокое разочарование от футбола в исполнении нынешней версии сборной. Есть, конечно, мегаталант Гакпо с его голами в трех матчах, но объективно зацепиться глазу было не за что. Порядок, организация игры, результат — все есть. Но сложно было получать удовольствие, когда за 90 с лишним минут команда наносит всего два удара, и только один из них приходится в створ.

Вот только соперник по той игре (Эквадор) уже покинул Катар, а Нидерланды — в плей-офф. И, по версии Луи ван Гала, уже это — повод для гордости. А журналисту, который на пресс-конференции назвал игру скучной, тренер в свойственной ему манере предложил отправиться домой. И еще пошутил о дальнейшей работе и предложениях, которых будет много в случае победы на чемпионате мира: «Правда, если верить голландским СМИ, чемпионами мы не будем. В 2014-м было точно так же».

Эмоции футболистов сборной США после вылет с ЧМ-2022. Фото AFP
Эмоции футболистов сборной США после вылета с ЧМ-2022. Фото AFP
Фото AFP

Тренер с голландским прошлым

Американцы в плане зрелищности, конечно, смотрелись веселее и во всех матчах отталкивались от себя. Тут главный тренер «Звездно-полосатых» Грегг Берхалтер постоянен, а не меняет схемы в том же темпе, как свои кроссовки, на которых он буквально помешан. 49-летний специалист со своими любимыми и очень смелыми 4-3-3 даже больше похож на типичных нидерландцев. И это не удивительно, так как в 1990-х Берхалтер шесть лет отыграл в Эредивизи.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

«Я уехал в Нидерланды сразу после окончания университета и был совершенно не готов к профессиональному футболу. Если бы я не был там, не думаю, что у меня был бы тот базис, который помог сформировать мои идеи», — говорил Берхалтер о временах, когда он начал мыслить как будущий тренер.

Хотя один из его давних друзей по сборной США Френки Хейдук, вспоминая выступления с Берхалтером еще на молодежном уровне, утверждал: «У нас были бесконечные разговоры о тактике». А знаменитый американский специалист Брюс Арена, у которого нынешний коуч сборной играл на самом успешном для страны ЧМ-2002, еще в «Гэлакси» повысил Берхалтера до играющего тренера.

Грегг Берхалтер и Луи ван Гал. Фото Global Look Press
Грегг Берхалтер и Луи ван Гал.
Фото Global Look Press

Шоу Дюмфриса

Однако повторить успех 20-летней давности и пробиться в четвертьфинал уже в роли тренера Берхалтеру не удалось. Как и второй раз в карьере обыграть ван Гала. Накануне американец сам вспомнил, как, будучи игроком роттердамской «Спарты», взял верх над «Аяксом» золотой поры.

В субботу все могло пойти по сценарию США, если бы в дебюте свой шанс не упустил восстановившийся после травмы Пулишич. Но американец не сумел пробить Нопперта, а «Оранжевые» ответили эффективнее. Дождались, пока соперник выпустит пар по ходу стартового штурма, Нидерланды провели образцовую атаку с участием Гакпо и Дюмфриса, который выкатил мяч Депаю.

Команда ван Гала словно усыпляла американцев, зная все их слабые места. И когда те мысленно ушли на перерыв, нанесли еще один разящий удар, выжав максимум из вброса аута. Отдавал снова Дюмфрис, а вторым темпом атаку поддержал другой латераль — Блинд. И если кому-то нидерландская игра казалась циничной, в этом тоже была своя красота. Как в выверенной геометрии атак, так и в алгебре, где два попадания в створ равняются двум забитым мячам, а 43-му голу второго бомбардира в истории сборной Депая предшествовали ровно 20 точных передач.

Да, «Оранжевые» не идеальны. И тот же Мемфис неаккуратной передачей подарил Райту выход один на один, а потом этот форвард забил отчасти случайный, но невероятно красивый гол, вернув Штаты в игру. Видимо, Нидерланды рано успокоились. Но эта команда может включаться, как только потребуется, и шоу Дюмфриса логично продолжилось его голом с подачи вернувшего должок Блинда, который поставил точку.

Американские романтики отправляются домой, а ван Гал продолжает поход за мечтой. И, надо сказать, его команда с каждым матчем становится все интереснее.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
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Аргентина 2
Австралия 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная США по футболу
Коди Гакпо
Луи ван Гал
18
78
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