Источник: Холанн не хочет переходить в «Реал» из-за Мбаппе и Винисиуса

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн не заинтересован в переходе в «Реал», сообщает El Nacional.

По информации источника, после ухода Хосепа Гвардиолы с поста главного тренера «Манчестер Сити» 25-летний норвежец готов рассмотреть вариант с трансфером в другой клуб. При этом Холанн не хочет переходить в «Реал», поскольку за команду выступают Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор.

В сезоне-2025/26 на счету Холанна 52 матча во всех турнирах, в которых он забил 38 голов и отдал 9 результативных передач. Контракт нападающего с «Сити» рассчитан до 30 июня 2034 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.