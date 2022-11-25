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Сексуальный скандал и обвинения в расизме. Как капитан сборной Англии лишился капитанской повязки

Галина Глазко
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Ванесса Перронсель, Джон Терри, Уэйн Бридж.
Уэйн Бридж и Джон Терри.
Фото Getty Images
Антон Фердинанд (слева) и Джон Терри (второй справа).
Фото Global Look Press
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Легендарный футболист Терри дважды понес наказание за свое поведение.

Джон Терри — легенда «Челси», сборной Англии и даже московского «Спартака», подписание контракта с которым сорвалось в последний момент. Английский защитник — легендарный персонаж в истории футбола. Но его фигура весьма неоднозначна. Терри дважды попадал в громкие скандалы, которые стоили ему не только репутации, но и капитанской повязки в национальной команде.

Измена

В 2010 году британские СМИ несколько месяцев бурно обсуждали измену защитника. Шокирующей эта новость стала для всех, ведь Терри слыл примерным семьянином и отцом. Скандальность истории придало еще и то, что футболиста обвиняли в связи с Ванессой Перронсель, которая была не просто моделью из Франции, но еще подругой и матерью ребенка Уэйна Бриджа — партнера Джона по «Челси» и сборной.

Джон Терри, его супруга Тони (в&nbsp;центре) и&nbsp;Ванесса Перронсель (справа). «Он улыбался и включил сексуальную музыку». Джон Терри и его женщины

Особой пикантности истории придавал факт, что Терри и Бридж были близкими друзьями — они вместе проводили отпуска и жили по соседству. Позже Бридж и Перронсель разошлись, но у них остался общий сын. Девушка с ребенком остались жить в Саррее, в особняке. Там якобы и навещал ее Терри несколько раз в неделю.

Уэйн Бридж и Джон Терри. Фото Getty Images
Уэйн Бридж и Джон Терри.
Фото Getty Images

Джон упорно пытался сделать все, чтобы публикация не вышла. Обращался даже в суд из-за вмешательства в личную жизнь. Однако статья все же была опубликована в издании News of the World. И понеслось... Британские таблоиды публиковали совершенно разные подробности, даже самые пикантные. Сложно было разобрать, где правда, а где вымысел. Одни сообщали, что Перронсель успела забеременеть, а Джон вынудили ее сделать аборт, и даже оплатил ей эту процедуру в одной из клиник. Другие уверяли, что защитник дал девушке внушительную сумму денег за молчание. Писали и то, что модель состояла в интимных отношениях не только с Терри, но и с другими игроками «Челси'.

В общем, после такого грандиозного скандала тогдашний главный тренер сборной Англии Фабио Капелло принял решение лишить защитника капитанской повязки. Сам футболист так и не прокомментировал скандальную интрижку. А вот Перронсель в интервью Observer все объяснила. Девушка отрицала связь с Джоном.

«То, что было между нами, нельзя назвать любовью. Это была дружба. Ни одно слово из того, что было написано обо мне, не является правдой. Это все просто ужасно. У меня растет ребенок, который потом прочитает все эти слухи. Но я не могу бороться с ними никак, что тут поделать», — говорила сама девушка.

Позже эта история утихла, спортсмен вел размеренную жизнь и через год снова стал капитаном английской сборной.

Антон Фердинанд (слева) и Джон Терри (второй справа). Фото Global Look Press
Антон Фердинанд (слева) и Джон Терри (второй справа).
Фото Global Look Press

Расистский скандал

Однако осенью 2011 года разгорелся новый скандал с участием Терри.

После поражения «Челси» в матче против «Куинс Парк Рейнджерс» (0:1), который состоялся 23 октября 2011 года, Джон жестко оскорбил соперника Антона Фердинанда (младшего брата Рио из «МЮ») на расовой почве. Пострадавший футболист даже написал заявление в полицию из-за расистских высказываний.

Джон Терри. Пять скандалов с Джоном Терри

Джон отрицал свою вину, и суд Вестминстера оправдал его из-за отсутствия доказательств. Однако его все равно лишили капитанской повязки, дисквалифицировали на несколько матчей и оштрафовали на 220 тысяч фунтов стерлингов.

«Я не расист. Расизм — это неприемлемо. Прошло уже 10 лет, но они снимают документальный фильм и выставляют меня там в плохом свете. У Антона есть право на свое мнение. Моя точка зрения предельно ясна. Суд признал меня невиновным. А это самый высокий уровень правосудия в нашей стране», — так позже говорил сам Терри.

Джон Терри
Уэйн Бридж
Футбол
Сборная Англии по футболу
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