Футбол
Чемпионат мира-2022
Статьи
Таблицы Календарь Новости Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 00:50

Англия почти в плей-офф, Иран и США ждет «матч смерти». Расклады чемпионата мира

Отдел футбола «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Футболисты сборной Англии.
Фото Reuters
Мемфис Депай.
Фото Reuters
1/2
Разбираемся в турнирной ситуации в группах А и В.

Группа А

И

В

Н

П

М

О

1. Нидерланды

2

1

1

0

3-1

4

2. Эквадор

2

1

1

0

3-1

4

3. Сенегал

2

1

0

1

3-3

3

4. Катар

2

0

0

2

1-5

0

Следующие матчи: 29 ноября. Нидерланды — Катар (18.00), Эквадор — Сенегал (18.00).

1. Катар потерял все шансы на попадание в 1/8 финала, однако повлиять на турнирную ситуацию хозяева ЧМ еще способны.

2. Нидерландам и Эквадору для выхода в плей-офф нужно набрать хотя бы очко. При этом в случае (маловероятном), если обе команды в последнем туре проиграют, из этих двух сборных выше будет та (и она попадет в 1/8 финала), у кого лучше разность мячей, второй по важности критерий — число забитых голов.

25&nbsp;ноября. Нидерланды&nbsp;&mdash; Эквадор&nbsp;&mdash; 1:1. Гол Эннера Валенсии. Катар — первый на выход. Ван Гал повторил мировой рекорд, бомбардир Эквадора добрался до уникального достижения

3. Для Сенегала все тоже довольно просто — победа выводит африканцев дальше. При ничьей шансы минимальны — нужно поражение Нидерландов, да еще и минимум с разностью в два мяча.

4. Фаворитом в борьбе за первое место выглядят нидерландцы, но про необходимый хороший счет против Катара им забывать не стоит. Если Эквадор тоже победит — все решать будет та же разность голов. А если вдруг Нидерланды потеряют очки, то и Сенегал сможет претендовать на первую позицию.

Мемфис Депай. Фото Reuters
Мемфис Депай.
Фото Reuters

Группа В

И

В

Н

П

М

О

1. Англия

2

1

1

0

6-2

4

2. Иран

2

1

0

1

4-6

3

3. США

2

0

2

0

1-1

2

4. Уэльс

2

0

1

1

1-3

1

Следующие матчи: 29 ноября. Уэльс — Англия (22.00), Иран — США (22.00).

1. Шансы Англии попасть в плей-офф близки к 100 процентам. В случае победы британцы гарантируют себе первое место, в случае ничьей — опустятся на второе, только если Иран победит США. А что, если выиграет Уэльс?

2. К счастью для команды Гарета Саутгейта, на этом ЧМ (в отличие от Евро-2020) главный критерий при равенстве очков — не личные встречи, а разность мячей. Поэтому валлийцев вперед они точно не пропустят, если только не уступят им с разгромным счетом — нужно как минимум 0:4. Иран или США обгонят Англию в случае ее поражения, но свалиться на второе место — худший из реалистичных на данный момент сценариев для британской сборной.

25&nbsp;ноября. Англия&nbsp;&mdash; США&nbsp;&mdash; 0:0. США и Англия разошлись миром. Британцы разочаровали после 6:2

3. Победитель матча Иран — США выходит в плей-офф, проигравший — точно не попадает туда. Ничья же оставляет без 1/8 финала американцев, но в зоне риска и азиатская сборная. Если Уэльс победит Англию, то у трех команд окажется по 4 очка, считаться будет общая разность мячей, и по ней Иран окажется худшим из тройки.

Плей-офф

Не стоит забывать, что команды из групп А и В сыграют друг с другом в 1/8 финала. Сейчас самый потенциально интересный сценарий — матч в стартовом раунде плей-офф между Нидерландами и Англией. У обеих сборных хорошие шансы на первое место, что спасет их от личной встречи, но ни та, ни та другая команда не была настолько убедительна, чтобы исключать вероятность проблем в последнем туре группового этапа.

Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Англии по футболу
Сборная Ирана по футболу
Сборная Катара по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Сенегала по футболу
Сборная США по футболу
Сборная Уэльса по футболу
Сборная Эквадора по футболу
1
0
Читайте также
Супербой Бузовой и Загитовой может пройти уже весной. Еще недавно фигуристка робела при виде соперницы
ФИФА разрешила радужные флаги на ЧМ-2022, но запретила англичанам костюмы крестоносцев. А в Германии раскол из-за политических жестов
Путин призвал нарастить производство и поставки продукции ВС РФ
Захарова сочла шантажом требования Зеленского к Западу
Киев обвинили в невыполнении обязательств по Конвенции о запрете мин
Как обстоят дела с чистой водой у россиян
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Кейн рассказал, чего не хватило сборной Англии для победы над США в матче ЧМ-2022
ЧМ-2022: где смотреть трансляции матчей 26 ноября
Большой экран и толпа в Нью-Йорке, танцы в Манчестере, Бекхэм на трибуне: матч Англии и США на ЧМ-2022
Англия попадет в плей-офф, даже если проиграет Уэльсу. Потому что правила на ЧМ не такие, как на Евро
США и Англия разошлись миром. Британцы разочаровали после 6:2
Френки де Йонг признан лучшим игроком матча Нидерланды — Эквадор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

США и Англия разошлись миром. Британцы разочаровали после 6:2

«Хаос на стадионах, свободные места и завышенные цены». Мировые СМИ — о проблемах ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости