Прогнозы и ставки на матч чемпионата мира Хорватия — Бразилия 9 декабря 2022 года

Его нестандартные действия душат соперников.

Неймар провел в Катаре два неполных матча, но уже вошел в тройку претендентов на звание MVP турнира. Бразилец делает игру сочной и увлекательной, но, оказывается, этого недостаточно, чтобы быть идолом на родине.

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Когда состоится и где смотреть матч Хорватия — Бразилия

Четвертьфинал состоится 9 декабря, игру примет стадион «Эдьюкейшн сити» в городе Эр-Райян. Стартовый свисток английского арбитра Майкла Оливера прозвучит в 18.00 по московскому времени. В 17.45 мск на сайте matchtv.ru, а также на телеканалах «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер» начнется прямая трансляция.

Хорватия — Бразилия: прогноз и ставка на матч ЧМ 9 декабря 2022 года

«Играть с Неймаром — это сбывшаяся мечта. Я следил за всей его карьерой. Он всегда был моим главным кумиром. И я хотел делать на поле то, что и он, — рассказал Винисиус. Со временем Неймар стал моим другом, а сегодня он мне как брат, который дает много советов. Даст бог, он принесет нам шестой Кубок мира». Так на главную звезду реагируют его партнеры по команде, но среди болельщиков «Селесао» Ней, оказывается, не пользуется бешеной популярностью.

Это выяснилось еще на старте турнира после публикации в соцсетях еще одного игрока пентакампеонов Рафиньи. Он репостнул стори из фан-аккаунта: «Фанаты сборной Аргентины относятся к Месси как к богу, фанаты сборной Португалии относятся к Криштиану Роналду как к королю. Фанаты сборной Бразилии ждут, когда Неймару сломают ногу. Как же грустно. Главная ошибка всей карьеры Неймара — родиться в Бразилии. Эта страна не заслуживает его таланта и его футбола».

Неймар чуть было не подарил бразильцам радость, когда травмировался в первом же матче со сборной Сербии. В той встрече на нем сфолили девять раз — настолько важно для соперников было выключить его из игры. Прошла информация, что повреждение серьезное и форвард больше не сыграет на турнире, но он назло всем восстановился за неделю и принял участие во встрече 1/8 против Южной Корее, которой забил с пенальти.

Неймар не всегда приносит пользу команде, но он дарит футболу эстетику и энергию. Однако в двух играх на ЧМ он очевидно был хорош: стягивал на себя соперников и освобождал зоны для партнеров. За счет него команда создавала очень много опасных моментов.

Получится ли у главной звезды сборной Бразилии делать то же самое в игре против мощных и жестких хорватов? Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что «Селесао» пройдут дальше, — на их победу в основное время можно поставить за 1.38, что приблизительно 72% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.00 (20%), успех Хорватии — за 9.70 (8%).

С Неймаром на этом турнире бразильцы провели два самых результативных для себя матча: против той же Сербии (2:0) и против Южной Кореи (4:1). Хорваты, которые пропустили всего два мяча, хотя должны были больше (у их соперников было 5.5 xG), вряд ли справятся с ревущей атакующей мощью соперника.

Прогноз от «СЭ»: П2 и ТБ 2.5 за 2.15.

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