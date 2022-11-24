«Твой момент настал, понимаешь?» Легендарный Ромарио написал Неймару красивое письмо перед стартом ЧМ

Чемпион мира 1994 года знаменитый нападающий Ромарио на страницах The Players' Tribune обратился к лидеру сборной Бразилии Неймару перед стартом чемпионата мира-2022 в Катаре.

Неймар,

Твой момент настал, понимаешь? Момент, который отличает мальчика от мужчины. Я понимаю, что к этому моменту ты уже выслушал много всякой такой фигни, услышал много критики, много нытья от людей, которые считают своей работой оценивать чужую жизнь.

Так что первое, что я хочу сказать тебе: не хочу казаться каким-то умником и устанавливать какие-то правила того, что ты должен делать, а чего не должен.

Я, Ромарио, прекрасно понимаю, что ты чувствуешь. Конечно, сейчас многие любят говорить, что Коротышка был хорош. Но правда в том, приятель, что до 1993 года хватало людей, который говорили обо мне очень и очень плохо. Без шуток. Чистая правда!

Они сомневались в уровне моей самоотдачи на поле. Они критиковали мои выступления в прессе. Они даже называли меня недисциплинированным. Чего они все хотели, в конце концов? Футболиста, который будет просить их разрешения быть таким, какой он есть? Увольте.

Если бы я был тем святошей, которым они меня воображали в своих фантазиях, я бы никогда не добился в жизни того, чего достиг. Бомбардир, гений на футбольном поле. Лидер. Нет, Неймар — это не наглость. Это уверенность.

Как и ты, я прошел очень долгий путь. И столкнулся со множеством проблем, прежде чем стать настоящим футболистом и исполнить свою мечту. Так что, мой друг, первое, что я хочу сказать тебе: оставайся самим собой. Люди все равно будут тебя критиковать... но СМИ, фанаты и даже соперники будут восхищаться, если почувствуют искренность нашего стремления. А ты знаешь, где футболист может показать это, верно? На футбольном поле.

Как и ты, мой друг, я также играл в Европе. И там я почувствовал, что соперники и фанаты прониклись ко мне. Они стали уважать меня.

В мое время, Неймар (а это было не так и давно), таких игроков, как я, называли плохишами. Но это не значит, что мы были злыми или поступали плохо. Ничего из этого. Если быть совсем честным, то если мое поведение и навредило кому, то только мне самому...

Только представь, если бы я следил за своим телом так же, как ты это делаешь сейчас? Я полагаю (и только предполагаю), что привез бы на родину Кубок мира хотя бы еще один раз. Именно об этом я и хочу поговорить, бро.

Ромарио с кубком чемпионата мира в 1994 году. Фото Global Look Press

Делай свое дело на поле и забудь обо всем остальном. Обо всем том постороннем шуме, что окружает тебя. Красивый образ хорош для ТВ-картинки. Но отбрось мысли о том, что другие думают и говорят о тебе. Бразильские фанаты часто недооценивают то, как сложно биться на таком уровне. А на чемпионат мира приезжают только лучшие. Этот турнир не прощает ошибок.

И все знают, что ты стремишься решать исход матчей. Ты стремишься к великим свершениям. Ты — уникален. Ты — неповторим. Это мы часто слышим от комментаторов, которые никогда не ступали на футбольное поле, и от фанатов, которые уже через минуту готовы освистывать и проклинать тебя.

И здесь я хочу напомнить еще одну вещь: каким бы великим ты ни был, невозможно все завоевать в одиночку. Знаю, что ты сам понимаешь это. Но я расскажу, как я пришел к этому осознанию.

Когда сборная Бразилии отправилась в США на чемпионат мира 1994 года, я заявил, что мы выиграем турнир. Дал слово. В отличие от фанатов, бразильские журналисты не верили в нас. Им пришлось принять этот исход. И тогда посыпались истории, что «Ромарио выиграл чемпионат мира-94 в одиночку».

Это полная херня! Все было совсем не так. Мы не выиграли бы без уверенной игры Таффарела, которого сильно критиковали задолго до старта ЧМ в США. Но на чемпионате мира он был нашим ключевым игроком. И ключевым игроком в самый важный момент — в серии пенальти в финале против Италии.

Неймар. Фото Reuters

Мы не выиграли бы Кубок мира без надежной защиты, которую цементировали Алдаир и Марсио Сантос. Мы не смогли бы победить, если бы не полагались на мощь и твердость Дунги и Мазиньо. Мы не выиграли бы без легкости и какой-то особенной грации наших вингеров. Как тот подарок, что сделал мне Жоржиньо в полуфинальном матче против Швеции. Игра было очень тяжелой, их вратарь отбивал все, мяч просто отказывался залетать в его ворота. Но потом Жоржиньо нашел меня своей передачей в окружении соперника.

И стоит ли мне вообще рассказывать о Леонардо, с которым ты уже хорошо знаком лично? Или о Бранко, который вышел на замену, заработал на себе фол, а потом забил шикарный гол в четвертьфинале с Нидерландами? В первую очередь, Неймар, в той команде собралось много личностей, которые стали единым целым.

Раи был нашим капитаном. Он имел право выбрать футболку под номером 10, но он отдал ее Мазиньо, потому что главный тренер перестраивал полузащиту. А Зиньо, который во «Фламенго» и «Палмейрасе» играл на левом краю, должен был быстро привыкнуть к новой роли. Каждый мечтал выйти на поле. Потому что это — чемпионат мира. Но также каждый понимал, что интересы команды превыше личных стремлений. И они шли на жертвы.

Наверное, сейчас уже почти никто не помнит об этом, но я расскажу об особенном матче лично для меня. Это случилось 4 июля. День независимости в США. И в этот день мы играли против США на их домашнем поле. Сложная игра. Еще сложнее стало, когда Леонардо удалили. Все складывается иногда совершенно не так, как ты планируешь.

Представляешь давление в тот момент? Вылететь в 1/8 финала от США? Представь, какая бы критика обрушилась на нас на родной земле: «Бразилия уже не родина футбола», «24 года без побед? Позор!», «Бразильские футболисты уже не лучшие в мире», «Аргентина станет чемпионом».

И вот в какой-то момент я опустился в полузащиту и попросил мяч, чтобы протащить его вперед. Меня окружили игроки США, в том числе Лалас — здоровенный защитник, который всех пугал (но только не меня). Была возможность для удара. Но я выбрал другой вариант. Бебето был в лучшей позиции, так что я отдал мяч ему. Хотя до сих пор люди говорят, что был жадным на поле. Можешь в это поверить?!

Он же отправил мяч аккуратно в правый нижний угол. Ты можешь не знать этого, Неймар, потому что слишком молод, чтобы это помнить, но бразильские фанаты со стажем помнят, что именно Бебето сказал мне, когда мы отмечали: «Я люблю тебя».

Это стало поворотным моментом. Уже никто не мог остановить нас на пути к победе. Я рассказываю эту историю, чтобы напомнить, что никто не побеждает в одиночку. Тем более на чемпионате мира.

Неймар, судьба не подарила мне много шансов выступить на чемпионатах мира. Одному Богу известно, как я хотел бы иметь шанс сыграть на ЧМ-1998 или ЧМ-2022. К сожалению, я не мог. На единственном турнире, где я смог сыграть, я отдал всего себя без остатка. Как и все мои партнеры. Мы отдали все силы ради победы.

Большинство помнят только счастье побед, празднования и гимн чемпионов. Но мало кто знает о том грузе ответственности, который ты взваливаешь на свои плечи, когда надеваешь футболку сборной Бразилии на матч чемпионата мира. Бразилии, которая уже так давно не побеждала. Сравнения с великими игроками прошлых лет, требование и надежды, критика и сомнения — все это может сбить одаренного игрока. Но ты выделяешься среди других тем, что даришь людям истинный футбол. Футбол с радостью от самой игры. Именно это ты даришь болельщикам. И именно поэтому ты велик!

Можно сказать еще кое-что? Если бы я имел возможность вернуться назад во времени, то ничего бы не изменил в 1994 году. Я написал свою историю. Теперь пришло твое время. Мы ничем и никому не обязаны. Но бразильские фанаты никогда не отвернутся, когда они видят страсть, стремление и самоотверженность на поле. Я всегда старался играть именно так. Уверен, что и ты тоже.

Когда я понимаю, что снова увижу тебя на поле, то мое сердце спокойно. Потому что ты олицетворяешь дух бразильского футбола. Ты возьмешь мяч, когда команде это будет нужнее всего. Потому что никто не заслуживает привезти домой шестой титул чемпионов мира, как ты.

Теперь настало твое время! Я верю в тебя. Точнее, вся Бразилия верит в тебя. Да благословит тебя Бог.

С любовью,

Ромарио.