Биография Неймара: скандальные трансферы и много-много денег
Полное имя футболиста — Неймар да Силва Сантос Жуниор. Он родился 5 февраля 1992 года в городе Можи-дас-Крузис (Сан-Паулу, Бразилия). Рост — 175 см, вес — 68 кг.
Детские годы
Неймар родился в семье Неймара-старшего и Надин Гонсалвес. Когда Ней был маленький, его родители испытывали серьезные финансовые проблемы. Например, семья жила без света, а в больнице Надин не смогла себе позволить сделать УЗИ до рождения сына.
Его отец — бывший футболист, начинал карьеру в низших лигах Бразилии, но бросил спорт из-за травм. Неймар-младший с детства полюбил футбол, а отец всячески помогал ему раскрыть свой талант.
Карьера
«Сантос»
В 2003 году Неймар был принят в юношескую академию «Сантоса». Через несколько лет, в возрасте 14 лет, бразилец поедет в Испанию на просмотр в мадридский «Реал». Однако в мадридской команде молодой футболист не окажется по решению отца. Неймар-старший посчитал, что вундеркинд должен развиваться на родине.
За «Сантос» Неймар дебютировал в марте 2009 года в возрасте 17 лет. Свой первый гол забил в июне в матче против «Атлетико Минейро». Всего в дебютном сезоне за «Сантос» он отличился 10 раз в 33 встречах.
В 2010 году за Неймаром впервые начнут охотиться европейские клубы: сначала «Сантос» отклонит предложение «Вест Хэма», а затем и «Челси». Однако агент игрока Вагнер Рибейро открыто заявлял, что карьера бразильца должна продолжаться в другом клубе.
В 2011 году вундеркинд выиграет премию Пушкаша от ФИФА за свой гол в ворота «Фламенго» в матче чемпионата Бразилии.
2013-й станет решающим в карьере молодого футболиста. Неймар решает уехать в Европу перед чемпионатом мира-2014. Всего за «Сантос» бразилец провел 134 матча во всех турнирах и забил 70 мячей.
«Барселона»
В мае 2013 года «Сантос» объявил, что Неймар подпишет контракт с «Барселоной». Летом он официально был представлен в форме каталонского клуба и подписал контракт с командой на пять лет. Вице-президент клуба Жозеп Бартомеу заявлял, что трансфер обошелся его команде в 57 миллионов евро.
Однако переход молодого игрока вызвал в Испании много вопросов. В январе 2014 года прокуратура начала расследование, в ходе которого выяснилось, что на самом деле «Барселона» заплатила за Неймара 86 миллионов евро. Часть денег ушла «Сантосу», а порядка 40 миллионов — родителям игрока. Впоследствии «Барселона» и Бартомеу были обвинены в налоговом мошенничестве.
Свой первый официальный матч за каталонский клуб Неймар провел 18 августа 2013 года против «Леванте» (7:0). Свой первый гол в составе «Барселоны» бразилец забил 24 сентября в игре с «Реалом Сосьедад». В первый сезон в Испании вундеркинд провел 41 матч во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал 15 результативных передач.
С 2014 по 2016 год в Испании зажигала каталонская тройка — Неймар, Лионель Месси и Луис Суарес. В сезоне-2014/15 они на троих забили 122 гола, а в следующий календарный год — 131, установив новый рекорд Испании по количеству голов атакующей тройки за один сезон.
В июле 2016 года Неймар подпишет новый контракт с «Барселоной» до 2021 года с зарплатой в 32,5 миллиона евро. Однако уже через год покинет команду. Всего за «Барселону» Неймар провел 186 матчей, в которых забил 105 голов и сделал 76 результативных передач.
«ПСЖ»
Переход в парижский клуб также не обошелся без скандала. В августе 17-го года «Барселона» объявила, что представители Неймара заплатили клубу 222 миллиона евро, что соответствовало сумме отступных в контракте футболиста. Этот трансфер стал самым дорогим в истории футбола.
Однако переход в «ПСЖ» мог и не состояться. Представители ла лиги сначала отклонили первоначальный платеж, сославшись на нарушение правил финансового фейр-плей. В СМИ отмечалось, что бразилец самостоятельно заплатил деньги «Барселоне» за выкуп контракта.
Свой первый матч за «ПСЖ» Неймар провел 13 августа 2017 года против «Генгама» (3:0). В этой встрече бразилец забил гол и сделал результативную передачу. В феврале 2018-го футболист получил перелом плюсневой кости стопы и досрочно завершил сезон. В первый год за французский клуб Неймар провел 30 матчей во всех турнирах, забил 28 мячей и сделал 16 результативных передач.
Дальше бразилец все чаще влипал в скандалы — например, после победы в финале Кубка Франции-2019 перед награждением Неймар ударит фаната по лицу.
Летом того же года начнутся слухи о том, что бразилец выразил желание вернуться в «Барселону». Однако растянутый на несколько сезонов сериал завершится тем, что Ней останется в парижской команде. Летом 2021 года футболист подписал новый контракт с «ПСЖ», некоторые интересные пункты из которого стали достоянием общественности. Например, Неймар должен будет дружелюбно относиться к болельщикам и воздерживаться от критики клуба. За выполнение всех этих пунктов бразилец ежемесячно получает больше 500 тысяч евро.
На ноябрь 2022 года Неймар провел в составе «ПСЖ» 164 матча, забил 115 голов и сделал 72 результативные передачи.
Карьера в сборной
В составе сборной Бразилии Неймар дебютировал 10 августа 2010 года в матче против США (2:0). В этой же встрече молодой футболист забил свой первый гол за национальную команду.
Вундеркинд мог поехать со сборной и на чемпионат мира-2010. За его приглашение в команду активно высказывался легендарный футболист Пеле, а главный тренер сборной Бразилии Дунга заявил, что не вызывает Неймара из-за слишком юного возраста игрока.
В итоге футболист примет участие на следующих двух чемпионатах мира. На турнире в 2014 году он провел пять матчей и забил четыре гола. Неймар досрочно завершил выступление на ЧМ из-за перелома позвонка. В 2018 году на чемпионате мира в России бразилец провел пять матчей и забил всего два гола. Его сборная потерпела поражение на стадии 1/4 финала от Бельгии (1:2).
Неймар был вызван в сборную Бразилии на чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре.
Достижения
Больше всего трофеев бразилец выиграл в составе «ПСЖ» (11). Четыре раза он с парижским клубом выигрывал чемпионат (2017/18, 2018/19, 2019/20 и 2021/22), по три раза — Кубок Франции (2017/18, 2019/20, 2020/21) и Суперкубок страны (2018, 2020, 2022), а также один раз — Кубок французской лиги (2017/18).
С «Барселоной» у Неймара семь трофеев. Две победы в чемпионате Испании (2014/15, 2015/16), три — в Кубке страны (2014/15, 2015/16, 2016/17), выигрывал Лигу чемпионов (2014/15) и по разу Суперкубок Испании (2013), Суперкубок УЕФА (2015), клубный чемпионат мира (2015).
Шесть кубков футболист брал с «Сантосом». Три раза — побеждали в Лиге Паулиста (2010, 2011, 2012), по разу — в Кубке Бразилии (2010), Кубке Либертадорес (2011) и Суперкубке Южной Америки (2012).
Со сборной Бразилии Неймар выигрывал Кубок конфедераций (2013) и Олимпийские игры в 2016 году.
Личные награды
— лучший молодой игрок Лиги Паулиста (2009);
— лучший игрок Лиги Паулиста (2010, 2011, 2012, 2013);
— лучший нападающий Лиги Паулиста (2010, 2011, 2012, 2013);
— лучший нападающий чемпионата Бразилии (2010, 2011, 2012);
— лучший бомбардир Кубка Бразилии (2010);
— лучший бомбардир молодежного чемпионата Южной Америки (2011);
— лучший игрок молодежного чемпионата Южной Америки (2011);
— лучший игрок Кубка Либертадорес (2011);
— лучший игрок чемпионата Бразилии (2011);
— лучший игрок Суперкубка Южной Америки (2012);
— лучший бомбардир Лиги Паулиста (2012);
— лучший бомбардир Кубка Либертадорес (2012);
— лучший молодой игрок года (2012);
— член чемпионского состава чемпионата Бразилии (2010, 2011, 2012);
— член чемпионского состава Кубка Либертадорес (2012);
— обладатель премии Артура Фриденрайха (2010, 2012);
— обладатель награды Армандо Ногейры (2011, 2012);
— обладатель бразильского «Золотого мяча» (2011);
— обладатель бразильского «Серебряного мяча» (2010, 2011);
— обладатель бразильской «Золотой бутсы» (2010, 2011, 2012);
— обладатель Бронзового мяча Клубного чемпионата мира (2011);
— футболист года в Южной Америке (2011, 2012);
— обладатель премии Пушкаша за лучший гол года по версии ФИФА (2011);
— обладатель «Золотого мяча» Кубка конфедераций (2013);
— обладатель «Бронзовой бутсы» Кубка конфедераций (2013);
— обладатель «Бронзовой бутсы» чемпионата мира (2014);
— обладатель приза «Золотая самба» (2014, 2015, 2017, 2020, 2021);
— автор лучшего гола недели по версии TVGOLO (2009/10);
— автор 600-го гола «Барселоны» в европейских турнирах на «Камп Ноу» (в ворота «Селтика» 11 декабря 2013 года);
— автор 1000-го гола «Барселоны» в европейских турнирах (в ворота «Пари Сен-Жермен» 21 апреля 2015 года);
— входит в состав символической сборной года Южной Америки (2010, 2011, 2012);
— входит в состав символической сборной Кубка конфедераций (2013);
— входит в состав символической сборной чемпионата мира по версии ФИФА (2014);
— входит в состав символической сборной года по версии L'Equipe (2014, 2015);
— входит в состав символической сборной Европы по версии УЕФА (2015, 2020);
— входит в состав символической сборной года по версии ФИФА (2015, 2017);
— входит в состав символической сборной года по версии France Football (2015);
— входит в состав символической сборной года по версии Marca (2015);
— входит в состав символической сборной Лиги чемпионов УЕФА (2014/15, 2019/20, 2020/21);
— входит в состав символической сборной Кубка Америки по версии КОНМЕБОЛ (2021);
— лучший бомбардир Кубка Испании (2014/15);
— лучший бомбардир Лиги чемпионов УЕФА (2014/15);
— лучший игрок плей-офф Лиги чемпионов УЕФА (2014/15);
— лучший игрок Примеры (ноябрь 2015);
— третий футболист мира (2015);
— Time 100 (2017).
Личная жизнь
У Неймара есть сын — Давид Лукка от подруги Каролины Дантос. Девушке на момент родов было 17 лет, а футболисту — 19. Также он встречался с такими моделями, как Бруна Маркезини, Габриэлла Ленци и Сорае Вучелич.
В 2019 году модель Нажила Триндади обвинила Неймара в изнасиловании, однако иск был отклонен за нехваткой улик. Через год сотрудница Nike обвинила футболиста в домогательствах, и компания расторгла контракт с игроком.
Неймар активно ведет социальные сети. На его страницу подписано 182 миллиона человек.
В 2022 году на стриминговом сервисе Netflix вышел биографический сериал о карьере игрока под названием Neymar: The Perfect Chaos.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|15
|13
|2
|0
|43-9
|41
|
2
|Ланс
|15
|11
|3
|1
|26-10
|36
|
3
|Ренн
|15
|9
|4
|2
|31-14
|31
|
4
|Марсель
|15
|9
|3
|3
|26-13
|30
|
5
|Лорьян
|15
|8
|4
|3
|26-21
|28
|
6
|Монако
|15
|8
|3
|4
|29-21
|27
|
7
|Лилль
|15
|8
|2
|5
|27-23
|26
|
8
|Лион
|15
|6
|3
|6
|23-18
|21
|
9
|Ницца
|15
|5
|5
|5
|15-17
|20
|
10
|Клермон Фут
|15
|5
|4
|6
|19-23
|19
|
11
|Реймс
|15
|3
|8
|4
|16-21
|17
|
12
|Тулуза
|15
|4
|4
|7
|20-27
|16
|
13
|Монпелье
|15
|4
|2
|9
|24-29
|14
|
14
|Труа
|15
|3
|5
|7
|26-31
|14
|
15
|Нант
|15
|2
|7
|6
|17-24
|13
|
16
|Осер
|15
|3
|4
|8
|14-31
|13
|
17
|Брест
|15
|3
|4
|8
|16-28
|13
|
18
|Аяччо
|15
|3
|3
|9
|14-24
|12
|
19
|Страсбур
|15
|1
|8
|6
|17-26
|11
|
20
|Анже
|15
|2
|2
|11
|15-34
|8
|28.12
|00:00
|
Аяччо – Анже
|- : -
|28.12
|00:00
|
Осер – Монако
|- : -
|28.12
|00:00
|
Брест – Лион
|- : -
|28.12
|00:00
|
Клермон Фут – Лилль
|- : -
|28.12
|00:00
|
Лорьян – Монпелье
|- : -
|28.12
|00:00
|
Марсель – Тулуза
|- : -
|28.12
|00:00
|
Ницца – Ланс
|- : -
|28.12
|00:00
|
ПСЖ – Страсбур
|- : -
|28.12
|00:00
|
Реймс – Ренн
|- : -
|28.12
|00:00
|
Труа – Нант
|- : -
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|12
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|10
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|9
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|12
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|10
|2
|1
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|10
|1
|2