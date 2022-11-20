Биография Неймара: скандальные трансферы и много-много денег

Биография бразильского вундеркинда.

Полное имя футболиста — Неймар да Силва Сантос Жуниор. Он родился 5 февраля 1992 года в городе Можи-дас-Крузис (Сан-Паулу, Бразилия). Рост — 175 см, вес — 68 кг.

Детские годы

Неймар родился в семье Неймара-старшего и Надин Гонсалвес. Когда Ней был маленький, его родители испытывали серьезные финансовые проблемы. Например, семья жила без света, а в больнице Надин не смогла себе позволить сделать УЗИ до рождения сына.

Его отец — бывший футболист, начинал карьеру в низших лигах Бразилии, но бросил спорт из-за травм. Неймар-младший с детства полюбил футбол, а отец всячески помогал ему раскрыть свой талант.

Карьера

«Сантос»

В 2003 году Неймар был принят в юношескую академию «Сантоса». Через несколько лет, в возрасте 14 лет, бразилец поедет в Испанию на просмотр в мадридский «Реал». Однако в мадридской команде молодой футболист не окажется по решению отца. Неймар-старший посчитал, что вундеркинд должен развиваться на родине.

Неймар в «Сантосе». Фото Global Look Press

За «Сантос» Неймар дебютировал в марте 2009 года в возрасте 17 лет. Свой первый гол забил в июне в матче против «Атлетико Минейро». Всего в дебютном сезоне за «Сантос» он отличился 10 раз в 33 встречах.

В 2010 году за Неймаром впервые начнут охотиться европейские клубы: сначала «Сантос» отклонит предложение «Вест Хэма», а затем и «Челси». Однако агент игрока Вагнер Рибейро открыто заявлял, что карьера бразильца должна продолжаться в другом клубе.

В 2011 году вундеркинд выиграет премию Пушкаша от ФИФА за свой гол в ворота «Фламенго» в матче чемпионата Бразилии.

2013-й станет решающим в карьере молодого футболиста. Неймар решает уехать в Европу перед чемпионатом мира-2014. Всего за «Сантос» бразилец провел 134 матча во всех турнирах и забил 70 мячей.

«Барселона»

В мае 2013 года «Сантос» объявил, что Неймар подпишет контракт с «Барселоной». Летом он официально был представлен в форме каталонского клуба и подписал контракт с командой на пять лет. Вице-президент клуба Жозеп Бартомеу заявлял, что трансфер обошелся его команде в 57 миллионов евро.

Однако переход молодого игрока вызвал в Испании много вопросов. В январе 2014 года прокуратура начала расследование, в ходе которого выяснилось, что на самом деле «Барселона» заплатила за Неймара 86 миллионов евро. Часть денег ушла «Сантосу», а порядка 40 миллионов — родителям игрока. Впоследствии «Барселона» и Бартомеу были обвинены в налоговом мошенничестве.

Неймар в «Барселоне». Фото Global Look Press

Свой первый официальный матч за каталонский клуб Неймар провел 18 августа 2013 года против «Леванте» (7:0). Свой первый гол в составе «Барселоны» бразилец забил 24 сентября в игре с «Реалом Сосьедад». В первый сезон в Испании вундеркинд провел 41 матч во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал 15 результативных передач.

С 2014 по 2016 год в Испании зажигала каталонская тройка — Неймар, Лионель Месси и Луис Суарес. В сезоне-2014/15 они на троих забили 122 гола, а в следующий календарный год — 131, установив новый рекорд Испании по количеству голов атакующей тройки за один сезон.

В июле 2016 года Неймар подпишет новый контракт с «Барселоной» до 2021 года с зарплатой в 32,5 миллиона евро. Однако уже через год покинет команду. Всего за «Барселону» Неймар провел 186 матчей, в которых забил 105 голов и сделал 76 результативных передач.

«ПСЖ»

Переход в парижский клуб также не обошелся без скандала. В августе 17-го года «Барселона» объявила, что представители Неймара заплатили клубу 222 миллиона евро, что соответствовало сумме отступных в контракте футболиста. Этот трансфер стал самым дорогим в истории футбола.

Однако переход в «ПСЖ» мог и не состояться. Представители ла лиги сначала отклонили первоначальный платеж, сославшись на нарушение правил финансового фейр-плей. В СМИ отмечалось, что бразилец самостоятельно заплатил деньги «Барселоне» за выкуп контракта.

Неймар в «ПСЖ». Фото Global Look Press

Свой первый матч за «ПСЖ» Неймар провел 13 августа 2017 года против «Генгама» (3:0). В этой встрече бразилец забил гол и сделал результативную передачу. В феврале 2018-го футболист получил перелом плюсневой кости стопы и досрочно завершил сезон. В первый год за французский клуб Неймар провел 30 матчей во всех турнирах, забил 28 мячей и сделал 16 результативных передач.

Дальше бразилец все чаще влипал в скандалы — например, после победы в финале Кубка Франции-2019 перед награждением Неймар ударит фаната по лицу.

Летом того же года начнутся слухи о том, что бразилец выразил желание вернуться в «Барселону». Однако растянутый на несколько сезонов сериал завершится тем, что Ней останется в парижской команде. Летом 2021 года футболист подписал новый контракт с «ПСЖ», некоторые интересные пункты из которого стали достоянием общественности. Например, Неймар должен будет дружелюбно относиться к болельщикам и воздерживаться от критики клуба. За выполнение всех этих пунктов бразилец ежемесячно получает больше 500 тысяч евро.

На ноябрь 2022 года Неймар провел в составе «ПСЖ» 164 матча, забил 115 голов и сделал 72 результативные передачи.

Карьера в сборной

В составе сборной Бразилии Неймар дебютировал 10 августа 2010 года в матче против США (2:0). В этой же встрече молодой футболист забил свой первый гол за национальную команду.

Вундеркинд мог поехать со сборной и на чемпионат мира-2010. За его приглашение в команду активно высказывался легендарный футболист Пеле, а главный тренер сборной Бразилии Дунга заявил, что не вызывает Неймара из-за слишком юного возраста игрока.

В итоге футболист примет участие на следующих двух чемпионатах мира. На турнире в 2014 году он провел пять матчей и забил четыре гола. Неймар досрочно завершил выступление на ЧМ из-за перелома позвонка. В 2018 году на чемпионате мира в России бразилец провел пять матчей и забил всего два гола. Его сборная потерпела поражение на стадии 1/4 финала от Бельгии (1:2).

Неймар был вызван в сборную Бразилии на чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре.

Неймар в сборной Бразилии. Фото Global Look Press

Достижения

Больше всего трофеев бразилец выиграл в составе «ПСЖ» (11). Четыре раза он с парижским клубом выигрывал чемпионат (2017/18, 2018/19, 2019/20 и 2021/22), по три раза — Кубок Франции (2017/18, 2019/20, 2020/21) и Суперкубок страны (2018, 2020, 2022), а также один раз — Кубок французской лиги (2017/18).

С «Барселоной» у Неймара семь трофеев. Две победы в чемпионате Испании (2014/15, 2015/16), три — в Кубке страны (2014/15, 2015/16, 2016/17), выигрывал Лигу чемпионов (2014/15) и по разу Суперкубок Испании (2013), Суперкубок УЕФА (2015), клубный чемпионат мира (2015).

Шесть кубков футболист брал с «Сантосом». Три раза — побеждали в Лиге Паулиста (2010, 2011, 2012), по разу — в Кубке Бразилии (2010), Кубке Либертадорес (2011) и Суперкубке Южной Америки (2012).

Со сборной Бразилии Неймар выигрывал Кубок конфедераций (2013) и Олимпийские игры в 2016 году.

Личные награды

— лучший молодой игрок Лиги Паулиста (2009);

— лучший игрок Лиги Паулиста (2010, 2011, 2012, 2013);

— лучший нападающий Лиги Паулиста (2010, 2011, 2012, 2013);

— лучший нападающий чемпионата Бразилии (2010, 2011, 2012);

— лучший бомбардир Кубка Бразилии (2010);

— лучший бомбардир молодежного чемпионата Южной Америки (2011);

— лучший игрок молодежного чемпионата Южной Америки (2011);

— лучший игрок Кубка Либертадорес (2011);

— лучший игрок чемпионата Бразилии (2011);

— лучший игрок Суперкубка Южной Америки (2012);

— лучший бомбардир Лиги Паулиста (2012);

— лучший бомбардир Кубка Либертадорес (2012);

— лучший молодой игрок года (2012);

— член чемпионского состава чемпионата Бразилии (2010, 2011, 2012);

— член чемпионского состава Кубка Либертадорес (2012);

— обладатель премии Артура Фриденрайха (2010, 2012);

— обладатель награды Армандо Ногейры (2011, 2012);

— обладатель бразильского «Золотого мяча» (2011);

— обладатель бразильского «Серебряного мяча» (2010, 2011);

— обладатель бразильской «Золотой бутсы» (2010, 2011, 2012);

— обладатель Бронзового мяча Клубного чемпионата мира (2011);

— футболист года в Южной Америке (2011, 2012);

— обладатель премии Пушкаша за лучший гол года по версии ФИФА (2011);

— обладатель «Золотого мяча» Кубка конфедераций (2013);

— обладатель «Бронзовой бутсы» Кубка конфедераций (2013);

— обладатель «Бронзовой бутсы» чемпионата мира (2014);

— обладатель приза «Золотая самба» (2014, 2015, 2017, 2020, 2021);

— автор лучшего гола недели по версии TVGOLO (2009/10);

— автор 600-го гола «Барселоны» в европейских турнирах на «Камп Ноу» (в ворота «Селтика» 11 декабря 2013 года);

— автор 1000-го гола «Барселоны» в европейских турнирах (в ворота «Пари Сен-Жермен» 21 апреля 2015 года);

— входит в состав символической сборной года Южной Америки (2010, 2011, 2012);

— входит в состав символической сборной Кубка конфедераций (2013);

— входит в состав символической сборной чемпионата мира по версии ФИФА (2014);

— входит в состав символической сборной года по версии L'Equipe (2014, 2015);

— входит в состав символической сборной Европы по версии УЕФА (2015, 2020);

— входит в состав символической сборной года по версии ФИФА (2015, 2017);

— входит в состав символической сборной года по версии France Football (2015);

— входит в состав символической сборной года по версии Marca (2015);

— входит в состав символической сборной Лиги чемпионов УЕФА (2014/15, 2019/20, 2020/21);

— входит в состав символической сборной Кубка Америки по версии КОНМЕБОЛ (2021);

— лучший бомбардир Кубка Испании (2014/15);

— лучший бомбардир Лиги чемпионов УЕФА (2014/15);

— лучший игрок плей-офф Лиги чемпионов УЕФА (2014/15);

— лучший игрок Примеры (ноябрь 2015);

— третий футболист мира (2015);

— Time 100 (2017).

Личная жизнь

У Неймара есть сын — Давид Лукка от подруги Каролины Дантос. Девушке на момент родов было 17 лет, а футболисту — 19. Также он встречался с такими моделями, как Бруна Маркезини, Габриэлла Ленци и Сорае Вучелич.

В 2019 году модель Нажила Триндади обвинила Неймара в изнасиловании, однако иск был отклонен за нехваткой улик. Через год сотрудница Nike обвинила футболиста в домогательствах, и компания расторгла контракт с игроком.

Неймар активно ведет социальные сети. На его страницу подписано 182 миллиона человек.

В 2022 году на стриминговом сервисе Netflix вышел биографический сериал о карьере игрока под названием Neymar: The Perfect Chaos.