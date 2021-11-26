Россия избежала пути жизни и пути смерти. Но не избежала встречи с Левандовски и Ибрагимовичем

С топ-сборными в стыках мы не сыграем, но будет все равно трудно.

Накануне жеребьевки плей-офф с его, с одной стороны, простым, но при этом непривычном форматом мы в «СЭ» пытались нарисовать для сборной России пути жизни и пути смерти. В итоге получилось что-то среднее.

Здорово, что миновали потенциальную встречу с Италией и Португалией, которые в итоге будут биться друг с другом. Но при этом в полуфинале мы получили Польшу — соперника, которого очень хотелось избежать и который, наверное, был самым неприятным из всех возможных. А если пройдем поляков, то в финале сыграем с победителем пары Швеция — Чехия на своем поле, что тоже хорошо. Так что если оценивать итоги жеребьевки, то 60 на 40 в пользу того, что они положительные.

Россия может пройти Польшу и Швецию, и это будет нормальный результат — в конце концов, не такой уж мы и андердог. При этом поражение от любого из этих соперников никакой сенсацией не станет. Все же у одних есть Роберт Левандовски, а другие играли в четвертьфинале ЧМ-2018 и вышли из группы на Евро-2020.

При этом нужно помнить один важный момент. В доковидном мире стыки игрались сразу после жеребьевки. В октябре заканчивался отборочный турнир, определялись пары плей-офф, и уже в ноябре были матчи. Сейчас же игры будут только в конце марта. За четыре месяца случиться может все что угодно — травмы, ковид, спад или, наоборот, подъем формы. В Германии, где играет Левандовски, например, из-за серьезного роста заболеваемости коронавирусом поговаривали даже про приостановку чемпионата — идея была отвергнута бундеслигой, но никто не знает, что будет дальше.

В каком состоянии подойдут игроки сборной России после долгих зимних сборов — тоже вопрос. Перед стыками пройдет только четыре тура РПЛ (а может, и три, если 22-й все же решат перенести на апрель-май) — наверное, этого мало, чтобы войти в сезон. С другой стороны, есть возможность перезагрузиться после тяжелого поражения в Хорватии и последующих словесных эскапад Валерия Карпина. Это, кстати, касается и самого главного тренера.

Интересно, что мы увидим на ЧМ-2022 кого-то из четверки Шотландия, Украина, Уэльс, Австрия, но при этом там не будет либо Португалии с Криштиану Роналду, либо чемпиона Европы Италии. Удивительный расклад, учитывая, как трепетно ФИФА относится к интересам топ-сборных и доходам, которые те генерируют. А потеря португальцев либо итальянцев совершенно точно по этим доходам ударит. Зато сторонники теорий заговоров, верящих в подогретые шары, на этот раз точно посрамлены.