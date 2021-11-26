Футбол
Чемпионат мира-2022
Фото
Таблицы Календарь Новости Статьи Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Статьи   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Россия избежала пути жизни и пути смерти. Но не избежала встречи с Левандовски и Ибрагимовичем

Дмитрий Гирин
Дмитрий Гирин
Заместитель шефа отдела футбола
Сегодня, 20:20
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
С топ-сборными в стыках мы не сыграем, но будет все равно трудно.
Сергей Игнашевич и&nbsp;Роберт Левандовски в&nbsp;матче России и&nbsp;Польши на&nbsp;Евро-2012 в&nbsp;Варшаве. Путь России на ЧМ-2022: матч с Польшей и без Италии с Португалией

Накануне жеребьевки плей-офф с его, с одной стороны, простым, но при этом непривычном форматом мы в «СЭ» пытались нарисовать для сборной России пути жизни и пути смерти. В итоге получилось что-то среднее.

Здорово, что миновали потенциальную встречу с Италией и Португалией, которые в итоге будут биться друг с другом. Но при этом в полуфинале мы получили Польшу — соперника, которого очень хотелось избежать и который, наверное, был самым неприятным из всех возможных. А если пройдем поляков, то в финале сыграем с победителем пары Швеция — Чехия на своем поле, что тоже хорошо. Так что если оценивать итоги жеребьевки, то 60 на 40 в пользу того, что они положительные.

Россия может пройти Польшу и Швецию, и это будет нормальный результат — в конце концов, не такой уж мы и андердог. При этом поражение от любого из этих соперников никакой сенсацией не станет. Все же у одних есть Роберт Левандовски, а другие играли в четвертьфинале ЧМ-2018 и вышли из группы на Евро-2020.

ЧМ-2022: европейский отбор. Жеребьевка стыков ЧМ-2022: соперник России — Польша, Италия или Португалия точно не попадут в Катар вместе. Live!

При этом нужно помнить один важный момент. В доковидном мире стыки игрались сразу после жеребьевки. В октябре заканчивался отборочный турнир, определялись пары плей-офф, и уже в ноябре были матчи. Сейчас же игры будут только в конце марта. За четыре месяца случиться может все что угодно — травмы, ковид, спад или, наоборот, подъем формы. В Германии, где играет Левандовски, например, из-за серьезного роста заболеваемости коронавирусом поговаривали даже про приостановку чемпионата — идея была отвергнута бундеслигой, но никто не знает, что будет дальше.

В каком состоянии подойдут игроки сборной России после долгих зимних сборов — тоже вопрос. Перед стыками пройдет только четыре тура РПЛ (а может, и три, если 22-й все же решат перенести на апрель-май) — наверное, этого мало, чтобы войти в сезон. С другой стороны, есть возможность перезагрузиться после тяжелого поражения в Хорватии и последующих словесных эскапад Валерия Карпина. Это, кстати, касается и самого главного тренера.

Роберт Левандовски. «Левандовски — это не Месси и не Роналду. Мы играем дома — это преимущество». Мостовой — о России в стыковых матчах

Интересно, что мы увидим на ЧМ-2022 кого-то из четверки Шотландия, Украина, Уэльс, Австрия, но при этом там не будет либо Португалии с Криштиану Роналду, либо чемпиона Европы Италии. Удивительный расклад, учитывая, как трепетно ФИФА относится к интересам топ-сборных и доходам, которые те генерируют. А потеря португальцев либо итальянцев совершенно точно по этим доходам ударит. Зато сторонники теорий заговоров, верящих в подогретые шары, на этот раз точно посрамлены.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Динамо

П2

22%

2.02

1X

20%

1.85

ТБ 2.0

18%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.60

Ф1 (-1.0)

22%

2.02

ТМ 3.5

15%

1.41
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Зенит

П2

30%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.78

Обе забьют - да

21%

1.73

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Дмитрий Гирин все материалы автора
Читайте также
Беговые и горные лыжи: как встать на лыжи, как и где научиться кататься
Компания — владелец шахты «Листвяжная» обеспечит семьи погибших квартирами
5
173
Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты