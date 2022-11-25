«Ездил в больницу по ночам, игроки ничего не знали». Шокирующая борьба ван Гала с раком

История страшной болезни главного тренера сборной Нидерландов.

В 2022 году трудно утаить громкое событие, но Луи ван Галу это удалось. В апреле он пришел на шоу телеканала RTV 4 Live, где произнес страшный диагноз — «рак простаты». Главный тренер сборной Нидерландов объявил на весь мир о том, что у него нашли злокачественную опухоль, с которой он борется не один год.

Новость звучала сенсационно, особенно с учетом подробностей. Ван Гал отметил, что никто из футболистов не знал о проблемах тренера: «Я не думаю, что вы рассказываете коллегам о подобных вещах, ведь они могут повлиять на их выбор, на их решения. Поэтому я посчитал, что им не стоит знать. Они смотрят на мои румяные щеки и думают, что я полон здоровья. Но это не так. Каждый раз, когда у нас были сборы, я по ночам ездил в больницу. Игроки ни о чем не подозревали».

Решение ван Гала не отвлекать игроков выглядит мудро. Он возглавил сборную в августе 2021 года и блестяще выступил с ней не только в отборочном турнире чемпионата мира, но и в Лиге наций. За полтора года «третьего срока» ван Гала в сборной «Оранжевые» не потерпели ни одного поражения в 16 матчах, включая победу над Сенегалом в Катаре.

«У меня был особый режим пребывания в госпитале, — говорил ван Гал. — Мне позволяли заходить внутрь через черный ход, предоставляли отдельную палату. Со мной обращались великолепно». Тренер благодарен персоналу больницы за то, что они хранили врачебную тайну и его секрет никуда не утек. Молчали и немногие близкие, знавшие о диагнозе: «Я просил своих друзей и родных не распространяться о болезни. То, что окружающие меня люди никому ничего не сообщали, многое о них говорит».

Луи ван Гал на ЧМ-2022. Фото Global Look Press

Но хранение секрета — это не так важно. Главное — успешность лечения. Ван Гал поспешил всех успокоить: «Рак простаты не убивает в 90% случаев. Как правило, человека губят сопутствующие болезни. Однако у меня была агрессивная форма, поэтому я прошел через все, в том числе через 25 сеансов лучевой терапии. После мне пришлось подождать пять-шесть месяцев и убедиться в том, что лечение проведено успешно. Так и оказалось».

К недугу ван Гал относится философски: «Это часть моей жизни. Я прошел через многое и знаю, что такое болезнь. Я уже сталкивался с раком, который унес жизнь моей жены. Этот опыт, можно сказать, обогатил меня как человека».

Интервью ван Гала вызвало широкий отклик в мире. Голландца поддержали суперклубы, в которых он работал раньше: «Барселона», «Бавария», «Манчестер Юнайтед». Тренер получил в соцсетях тысячи добрых сообщений, в том числе от известных в мире футбола людей.

Несмотря на проблемы со здоровьем, ван Гал ни разу не задумался о том, чтобы оставить команду. И Королевский футбольный союз Нидерландов только поддерживал великого тренера, подчеркивая, что он обязательно отработает чемпионат мира.

Однако после турнира в Катаре 71-летний специалист уступит свой пост Роналду Куману. Изначально ван Гал соглашался на работу со сборной лишь на этот период и вообще завершил карьеру еще в 2017 году. Однако ради национальной команды, которую он уже тренировал дважды, ван Гал вернулся и теперь намерен привести ее к первому в истории золоту чемпионата мира. Это стало бы красивейшей финальной точкой славной карьеры замечательного тренера.