Луи ван Гал предложил жене заняться сексом во время тренировки на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал во время тренировки команды на ЧМ-2022 предложил своей жене Труус ван Гал пойти к нему в номер.

Во время тренировки сборной Нидерландов к ван Галу подошла его жена Труус. В ходе разговора тренер сказал ей: «Но ты можешь прийти в отель. Только в мой номер. Займемся сексом». После этого 71-летний тренер улыбнулся журналистам.

В первом матче группового этапа команда ван Гала встретилась со сборной Сенегала (2:0).

Следующим соперником сборной Нидерландов станет Эквадор. Матч пройдет 25 ноября. Начало — в 19:00.