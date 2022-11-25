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Сегодня, 14:20

Луи ван Гал предложил жене заняться сексом во время тренировки на ЧМ-2022

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Луи ван Гал.
Фото Global Look Press

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал во время тренировки команды на ЧМ-2022 предложил своей жене Труус ван Гал пойти к нему в номер.

Во время тренировки сборной Нидерландов к ван Галу подошла его жена Труус. В ходе разговора тренер сказал ей: «Но ты можешь прийти в отель. Только в мой номер. Займемся сексом». После этого 71-летний тренер улыбнулся журналистам.

В первом матче группового этапа команда ван Гала встретилась со сборной Сенегала (2:0).

Следующим соперником сборной Нидерландов станет Эквадор. Матч пройдет 25 ноября. Начало — в 19:00.

Футбол
Сборная Нидерландов по футболу
Луи ван Гал
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