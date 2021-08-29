Зобнин считает, что ситуация в «Спартаке» не скажется на его выступлениях за сборную

Полузащитник сборной России Роман Зобнин высказал мнение, что ситуация в «Спартаке» не скажется на его выступлениях за национальную команду.

«Как скажется ситуация в «Спартаке» на выступлениях за сборную? Да никак, — сказал Зобин в интервью Youtube-каналу РФС. — У меня уже есть достаточный опыт переключений со сборной на клуб или наоборот. Это никак не скажется, здесь совершенно другие требования, другие соперники. Много всего другого.

Неудача на Евро? Морально восстановился, было тяжело, понятно, что выступили неудачно. Но прошло три месяца, я уже подзабыл. Мы перевернули эту страницу. Двигаемся дальше и смотрим в будущее. Моя ошибка? Я не увидел нападающего, который остался в штрафной".

Сборной России предстоят матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии, Кипра и Мальты.