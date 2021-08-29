Зобнин предположил, что Хорватия стала слабее, чем на ЧМ-2018

Полузащитник сборной России Роман Зобнин перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии поделился воспоминаниями от матча команд на ЧМ-2018.

«Воспоминания о матче с Хорватией? Мы тогда сыграли хороший матч с ними, — сказал Зобин в интервью Youtube-каналу РФС. — Могли выиграть, но нам немножко не повезло. Проиграли по пенальти. Воспоминания были хорошие — все-таки домашний чемпионат мира, четвертьфинал. Тогда была достаточно сильная команда — Ракитич играл, Модрич. Хороший состав у них был.

Сейчас этот матч не имеет никакого значения. Будет совсем другая игра. Мы потихоньку начинаем смотреть их, разбирать их сильные и слабые стороны, готовиться к их новой команде. Стала ли Хорватия слабее? Я не смотрел эту Хорватию, честно скажу, и не могу сказать, сильнее они стали или слабее. Если брать по результату, то, наверное, она стала слабее. Тогда они дошли до финала, сейчас они вылетели на ранней стадии. Не как мы, конечно, но раньше, чем финал. Если это сравнивать, то, наверное, стала слабее".

Сборной России предстоят матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии, Кипра и Мальты.