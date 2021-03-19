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Промес и Вилена не вошли в окончательный состав сборной Голландии на ближайшие матчи отбора ЧМ-2022

16:32
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Стал известен окончательный список игроков, которые приглашены в сборную Голландии на ближайшие матчи квалификации ЧМ-2022. В этот список не вошли нападающий «Спартака» Квинси Промес и полузащитник «Краснодара» Тони Вилена, который значились в расширенном варианте состава.

Сборной Голландии предстоит провести три матча в квалификации чемпионата мира-2022. Соперники команды — Турция (24 марта, Стамбул), Латвия (27 марта, Амстердам) и Гибралтар (30 марта, Гибралтар).

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