Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 09:55

Саутгейт — о матче Англия — Франция на ЧМ-2022: «Сложнейший тест из всех возможных»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер сборной Англии поделился впечатлениями от предстоящего матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 в Катаре против Франции.

«Если говорить о Франции, то это будет сложнейший тест, который нам только мог выпасть. Они являются чемпионами Мира, у них невероятный подбор талантов, и они обладают выдающимися игроками. Против них очень сложно играть и забивать голы, так что это будет великолепное испытание. Это замечательный матч, чтобы готовиться к нему», — цитирует специалиста The Independent.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Англии сыграет в матче 1/4 финала мирового первенства против Франции 10 декабря, начало — 22.00 мск.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Англии по футболу
Гарет Саутгейт
1
Читайте также
Валиева богаче всех. Сколько уже заработали наши фигуристы в этом сезоне?
Месси впервые забил в плей-офф ЧМ в 1000-м матче за карьеру
Кудрин принял предложение «Яндекса» стать советником по корпоративному развитию
В Польше предупредили Запад о последствиях поддержки Украины
Пострадавший в драке с певцом Григорием Лепсом обратился в полицию
Как получить родовой сертификат
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: кто вышел из групп и сыграет в 1/8 финала
Китайская мафия использует последний чемпионат мира Месси для перепродажи билетов в пять раз дороже
Фернанду Мейра восхитился игрой Роналду перед матчем Португалии со Швейцарией
Шишкин прокомментировал выход Англии в 1/4 финала ЧМ-2022
Крыховяк прокомментировал вылет сборной Польши с чемпионата мира
Крыховяк ответил на жесткую критику Дзюбы
Жиру признался, что счастлив играть в сборной Франции с Мбаппе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жиру признался, что счастлив играть в сборной Франции с Мбаппе

Крыховяк ответил на жесткую критику Дзюбы
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости