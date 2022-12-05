Саутгейт — о матче Англия — Франция на ЧМ-2022: «Сложнейший тест из всех возможных»

Главный тренер сборной Англии поделился впечатлениями от предстоящего матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 в Катаре против Франции.

«Если говорить о Франции, то это будет сложнейший тест, который нам только мог выпасть. Они являются чемпионами Мира, у них невероятный подбор талантов, и они обладают выдающимися игроками. Против них очень сложно играть и забивать голы, так что это будет великолепное испытание. Это замечательный матч, чтобы готовиться к нему», — цитирует специалиста The Independent.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Англии сыграет в матче 1/4 финала мирового первенства против Франции 10 декабря, начало — 22.00 мск.