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Сегодня, 15:21

Япония обыграла Саудовскую Аравию в матче азиатского отборочного турнира ЧМ-2022

Анна Горшкова
Корреспондент

Сборная Японии выиграла у Саудовской Аравии в матче третьего раунда азиатского отборочного турнира ЧМ-2022.

Игра завершилась со счетом 2:0.

Японцы набрали 18 очков в 8 матчах и занимают второе место в группе B, которое позволяет отобраться на чемпионат мира напрямую. Саудовская Аравия продолжает лидировать в группе, имея на счету 19 очков.

Последний матч третьего раунда азиатского отборочного турнира ЧМ-2022 сборной Японии предстоит сыграть против Омана. Встреча запланирована на 29 марта.

Команды, занявшие третьи места в группах A и B, разыграют между собой право принять участие в стыковом матче со сборной, занявшей пятое место в группе южноамериканского отборочного турнира.

ЧМ. Отборочный турнир. Азия

3-й раунд. Группа B

Япония — Саудовская Аравия — 2:0 (1:0)

1 февраля.

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/world/tables/2022/qualify/asia/
Футбол
Сборная Саудовской Аравии по футболу
Сборная Японии по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
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