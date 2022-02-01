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Сегодня, 00:30

Защитник «Динамо» Ордец рассказал, как бы сыграли Украина и Россия, если бы их не разводила ФИФА

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Иван Ордец.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Защитник «Динамо» Иван Ордец поделился мнением о том, как бы сыграли Украина и Россия в стыковых матчах чемпионата мира, если бы их не разводила ФИФА.

— Россию и Украину разводили в стыковых матчах чемпионата мира. Ты бы хотел, чтобы команды сыграли друг с другом?
— Скорее да, чем нет. Мне кажется, это бы привело к чему-то хорошему. Возможно, для начала стоит провести товарищеский матч на сборах. Но хотелось бы, конечно, чтобы команды сыграли на чемпионате мира.

— Как бы сыграли?
— Думаю, сейчас Украина обыграла бы Россию. Да и не только сейчас — год назад бы тоже победила. Потому что есть система и стиль. Не могу говорить про Петракова, но Шевченко на первой тренировке нам сказал: «У меня вы не будете много бегать. Но будете много думать». То есть вариант «бей-беги» исключили сразу: все через пас и открывания.

У Шевченко очень сильный штаб — мы каждую тренировку и игру выстраивали систему. Это привело к тому, что в некоторых матчах могло не быть результата, но игровой рисунок был всегда. Именно это отличало Украину от сборной России.

Но сейчас у России тоже очень хороший тренер. Думаю, все наладится.

Иван Ордец и&nbsp;Бернард Бериша. «Хочу, чтобы Россия и Украина встретились на ЧМ-2022 — сборная Карпина проиграет». Интервью украинца из «Динамо», который полюбил Москву

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ПСЖ 0
Ницца 0
2-й тайм

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26%

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1.71

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10%

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Камерун
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П2

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Сенегал 3
Экваториальная Гвинея 1
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П1

24%

1.54

Ф1 (-1.0)

16%

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14%

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Иван Ордец
Чемпионат мира по футболу
Сборная России по футболу
Сборная Украины по футболу
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