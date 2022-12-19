Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 18:07

Шалимов: «Эра Месси кончается. Наступает время лошадей — Мбаппе и Холанна»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от финала чемпионата мира 2022 года.

«Матч по сюжету был похож на игру Аргентины против Голландии в четвертьфинале — тогда аргентинцы тоже упустили перевес в два гола, но если в том матче команда Месси давила весь овертайм, то здесь такого не скажешь — французы добавили и едва не выиграли.

Много говорят о том, что сейчас корона передается от Месси Мбаппе. Но это совершенно разные футболисты. Мбаппе — лошадь, которая играет за счет скорости и мощи. Месси совсем другой. Их просто нельзя сравнивать, физически и стилево абсолютно разные. И уместнее говорить не о наступлении эры одного Мбаппе, а, скорее, о периоде Мбаппе и Холанна. Но это совсем другой типаж — лошадиный. И в случае с Мбаппе ему может хватить здоровья еще на 5-6 лет», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

В финале ЧМ-2022 Аргентина обыграла Францию (3:3, 4:2 по пенальти). Месси был признан лучшим игроком мирового первенства в Катаре. Аргентинец провел 7 матчей на турнире, забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.

Источник: РБ Спорт
Игорь Шалимов
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Эрлин Холанн
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
5
10
Читайте также
Рэпер Дрейк сделал ставку на Аргентину в финале ЧМ-2022 и проиграл 1 миллион долларов
Кубок Месси, хет-трик Мбаппе и третья звезда Аргентины: суперфинал ЧМ-2022
Страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ
Глава СБ Молдавии обвинил Россию в «подготовке нападения» в 2023 году
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Как улучшают культурную жизнь на селе
Материалы сюжета: ЧМ-2022, финал Аргентина — Франция: кубок мира — у Месси
Семин: «Месси еще раз подтвердил, что он лучший футболист на этом свете!»
Главный тренер «Ариса» Шпилевский: «Месси — бог, но именно вся команда билась и оставляла душу на поле»
Кафельников — о финале ЧМ-2022: «Не уверен, что это самый лучший финал в истории футбола»
Колыванов считает, что Месси может выступить на чемпионате мира-2026
Экс-судья РПЛ Вилков оценил работу судейской бригады во главе с Марчиняком в финале ЧМ-2022
Символическая сборная ЧМ-2022: Мбаппе, Мартинес, Амрабат и другие герои турнира. Версия «СЭ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Выбирай лучшего вратаря ЧМ-2022!

Колыванов: «Борьба за «Золотой мяч» будет между Мбаппе и Месси»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости