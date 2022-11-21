Доннарумма о поражении от Австрии: «Наблюдать за матчами ЧМ-2022 очень тяжело»

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал поражение от Австрии (0:2) в товарищеском матче.

«Это не алиби, но наблюдать за остальными [сборными] на чемпионате мира очень тяжело, и мы до сих пор огорчены этим. Нет смысла плакать о себе сейчас, нам нужно засучить рукава и быть готовыми вернуться на в гонку в марте.

Мы должны преобразовать этот негатив в позитив в будущем. Я уверен, что мы это сделаем, потому что у нас отличная команда с сильными молодыми игроками, отличный штаб и тренер, которые знают, как выйти из этой ситуации сильными», — сказал Доннарумма RAI Sport.

Италия пропускает ЧМ-2022 в Катаре после провального отбора. Команда Роберто Манчини в плей-офф квалификации уступила Северной Македонии (0:1).