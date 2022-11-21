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Сегодня, 07:21

Доннарумма о поражении от Австрии: «Наблюдать за матчами ЧМ-2022 очень тяжело»

Доннарумма прокомментировал поражение от Австрии в товарищеском матче
Руслан Минаев
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Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал поражение от Австрии (0:2) в товарищеском матче.

«Это не алиби, но наблюдать за остальными [сборными] на чемпионате мира очень тяжело, и мы до сих пор огорчены этим. Нет смысла плакать о себе сейчас, нам нужно засучить рукава и быть готовыми вернуться на в гонку в марте.

Мы должны преобразовать этот негатив в позитив в будущем. Я уверен, что мы это сделаем, потому что у нас отличная команда с сильными молодыми игроками, отличный штаб и тренер, которые знают, как выйти из этой ситуации сильными», — сказал Доннарумма RAI Sport.

Италия пропускает ЧМ-2022 в Катаре после провального отбора. Команда Роберто Манчини в плей-офф квалификации уступила Северной Македонии (0:1).

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
Джанлуиджи Доннарумма
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Австрии по футболу
Сборная Италии по футболу
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