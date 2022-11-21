Мората и шесть игроков сборной Испании заболели перед стартом на ЧМ-2022

Сборная Испании может сыграть неоптимальным составом в первом матче группового этапа чемпионата мира — 2022, сообщает AS.

По данным источника, семеро игроков команды простудились из-за использования кондиционеров. В числе заболевших — центральный нападающий Альваро Мората, который не смог завершить последнее тренировочное занятие команды.

23 ноября сборная Испании сыграет против Коста-Рики.

Чемпионат мира проходит в Катаре с 20 ноября.