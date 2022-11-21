Сакки о ЧМ-2022: «Не пропущу ни одного матча. До сих пор смотрю их, как ребенок»
Сакки рассказал, что смотрит матчи ЧМ с 1954 года
Известный итальянский тренер Арриго Сакки поделился мнением о чемпионате мира 2022 года в Катаре.
«Свой первый чемпионат мира я посмотрел в 1954 году. Мне было восемь лет, я убегал из дома в бар, где показывали футбол по телевизору. Тогда блистала великолепная Венгрия, Кочиш, Пушкаш, Хидегкути. Я и сейчас смотрю все матчи чемпионатов мира с таким же воодушевлением, как ребенок. Не пропущу ни одного матча в Катаре», — цитирует Сакки pianetamilan.it.
В матче открытия ЧМ-2022 Эквадор уверенно обыграл хозяев турнира — сборную Катара (2:0).
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