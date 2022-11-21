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Сегодня, 07:13

Сакки о ЧМ-2022: «Не пропущу ни одного матча. До сих пор смотрю их, как ребенок»

Сакки рассказал, что смотрит матчи ЧМ с 1954 года
Руслан Минаев
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Известный итальянский тренер Арриго Сакки поделился мнением о чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Свой первый чемпионат мира я посмотрел в 1954 году. Мне было восемь лет, я убегал из дома в бар, где показывали футбол по телевизору. Тогда блистала великолепная Венгрия, Кочиш, Пушкаш, Хидегкути. Я и сейчас смотрю все матчи чемпионатов мира с таким же воодушевлением, как ребенок. Не пропущу ни одного матча в Катаре», — цитирует Сакки pianetamilan.it.

В матче открытия ЧМ-2022 Эквадор уверенно обыграл хозяев турнира — сборную Катара (2:0).

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
Чемпионат мира по футболу 2022
Арриго Сакки
0
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