Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер назвал фаворитов чемпионата мира-2022.

«Бразилия и Аргентина сейчас в очень хорошей форме, так что для меня они входят в число явных фаворитов турнира», — приводит слова Нойера Twitter-аккаунт Bayern & Germany.

Также 36-летний голкипер оценил шансы Германии на ЧМ-2022 в Катаре.

«У нас очень хорошая команда, в которой отлично сочетаются опыт и молодость. Если мы реализуем свой потенциал во время турнира, то сможем добиться успеха», — сказал Нойер.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре стартует 20 ноября и завершится 18 декабря.

Матч первого тура группового этапа турнира Германия — Япония состоится 23 ноября. Начало встречи — в 16:00 мск. Соперниками команд по группе Е являются сборные Испании и Коста-Рики.