Нойер: «Аргентина и Бразилия — в числе явных фаворитов ЧМ-2022»
Вратарь сборной Германии Нойер назвал Аргентину и Бразилию фаворитами ЧМ-2022
Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер назвал фаворитов чемпионата мира-2022.
«Бразилия и Аргентина сейчас в очень хорошей форме, так что для меня они входят в число явных фаворитов турнира», — приводит слова Нойера Twitter-аккаунт Bayern & Germany.
Также 36-летний голкипер оценил шансы Германии на ЧМ-2022 в Катаре.
«У нас очень хорошая команда, в которой отлично сочетаются опыт и молодость. Если мы реализуем свой потенциал во время турнира, то сможем добиться успеха», — сказал Нойер.
Чемпионат мира 2022 года в Катаре стартует 20 ноября и завершится 18 декабря.
Матч первого тура группового этапа турнира Германия — Япония состоится 23 ноября. Начало встречи — в 16:00 мск. Соперниками команд по группе Е являются сборные Испании и Коста-Рики.
Источник: Bayern & Germany
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