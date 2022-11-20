Канчельскис объяснил, почему на чемпионате мира в Катаре нет фаворитов

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал «СЭ», за кого будет болеть на предстоящем чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Нельзя назвать фаворитов. Чемпионат мира играют не в обычный сезон. Играют зимой. Предсказать что-то очень сложно. Команды в конце сезона могут быть в оптимальной форме. А сейчас нет понимания. Посмотрим, как команды начнут. Тут все может сказаться — погода, перелеты. Думаю, фаворитов просто нет. И неправильно их называть в такой ситуации, в которой никто не оказывался. Буду болеть за Англию, так как играл там. Также симпатичны немцы и испанцы. Эти три команды я бы выделил, буду болеть за них», — сказал Канчельскис «СЭ».

Чемпионат мира-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Действующим обладателем кубка мирового первенства является сборная Франции.