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Сегодня, 15:55

Вратарь сборной Германии Нойер назвал фаворитов чемпионата мира-2022

Виталий Косик
Корреспондент
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Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер рассказал, кто по его мнению является главным претендентом на победу на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Южноамериканские команды, такие как Аргентина и Бразилия, сейчас находятся в отличной форме, поэтому для меня они являются одними из основных претендентов на титул», — цитирует вратаря Bayern & Germany.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Бразилии на групповом этапе встретится с Сербией, Швейцарией и Камеруном. Соперники Аргентины в группе — Саудовская Аравия, Мексика и Польша.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. ЧМ
Катар
Эквадор

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
Мануэль Нойер
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Германии по футболу
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