Вратарь сборной Германии Нойер назвал фаворитов чемпионата мира-2022

Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер рассказал, кто по его мнению является главным претендентом на победу на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Южноамериканские команды, такие как Аргентина и Бразилия, сейчас находятся в отличной форме, поэтому для меня они являются одними из основных претендентов на титул», — цитирует вратаря Bayern & Germany.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Бразилии на групповом этапе встретится с Сербией, Швейцарией и Камеруном. Соперники Аргентины в группе — Саудовская Аравия, Мексика и Польша.