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28 ноября, 23:18

Во время матча ЧМ-2022 между Португалией и Уругваем на поле выбежал болельщик

В матче ЧМ в Катаре на поле выбежал болельщик с радужным флагом
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Болельщик выбежал на поле.
Фото Getty Images

Матч между сборными Португалии и Уругвая в рамках 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 был прерван в начале второго тайма.

Прямо по ходу игры на поле выскочил болельщик, который побежал к футболистам. При этом в руках он нес радужный флаг, которым активно размахивал.

Представители службы безопасности были вынуждены также выбежать на поле, чтобы увести нарушителя.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

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Сборная Португалии по футболу
Сборная Уругвая по футболу
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