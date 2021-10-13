Виктория Боня высказалась о ситуации с Дзюбой и сборной России Карпина

Телеведущая Виктория Боня в разговоре с «СЭ» высказалась об отказе от вызова в сборную России нападающего «Зенита» Артема Дзюбы на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

«Когда был ЧМ-2018, я думала, что вся ставка будет на Смолова. А выстрелил Дзюба, который до этого момента был рядовым игроком. Сейчас всё перевернулось. У Карпина другая шахматная игра. Конечно, из-за конфликта с Карпиным Дзюба может не поехать в сборную. Сейчас Месси играет вместе с Мбаппе и Неймаром в одной команде. Но у них каждый тянет одеяло на себя, а команды нет. Таких игроков трудно уместить в одном коллективе. Карпину нужно выбирать тех игроков, из которых можно сделать команду», — сказала Боня «СЭ».

Ранее 33-летний Дзюба отказался от вызова в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словакии (1:0) и Словении (2:1).

Сборная России лидирует в группе H отборочного турнира чемпионата мира-2022 с 19 очками. Ближайший преследователь — Хорватия (17 баллов).