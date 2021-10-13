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ФИФА не нашла доказательств расистских высказываний Глика в адрес Уокера

ФИФА закрыла расследование в отношении защитника сборной Польши Глика
13:16
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ФИФА закрыла расследование в отношении защитника сборной Польши Камиля Глика, сообщает пресс-атташе национальной команды Якуб Квятковский в Twitter.

Сборная Англии в сентября обвинила Глика в использовании расистской фразы в адрес защитника Кайла Уокера во время матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года (1:1).

В конце первого тайма между защитниками произошел конфликт, в ходе которого 33-летний поляк вступил в потасовку с Уокером. В перерыве представители английской сборной Англии сообщили резервному арбитру, что Уокер подвергся расизму со стороны Глика.

ФИФА не нашла доказательств расистских высказываний со стороны игрока сборной Польши. К нему не будут применять санкции.

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