Вегхорст: «Это должен был быть один из лучших дней в моей жизни»

Нападающий сборной Нидерландов Ваут Вегхорст высказался о поражении команды от Аргентины в четвертьфинальном матче ЧМ-2022 (2:2, 3:4 по пенальти).

«Это должен был быть один из лучших дней в моей жизни... Успех был очень близок. Но в конце концов боль — это то, чем все закончилось. Это такой позор.

В детстве я мечтал сыграть на чемпионате мира. Это были лучшие три недели в моей карьере футболиста. Детская мечта каждого человека рушится. Но я очень благодарен за возможность выступить здесь и горжусь этим", — сказал Вегхорст.

В этой встрече 30-летний нападающий оформил дубль. Свой второй гол он забил, когда на табло было время — 100:30. Как сообщает Opta, это самый поздний гол в плей-офф ЧМ.

Аргентинцы за выход в финал турнира поборются с Хорватией. Матч пройдет 13 декабря.