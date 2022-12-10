Кадр дня: аргентинцы провокационно отпраздновали выход в полуфинал ЧМ перед плачущими голландцами

Сборная Аргентины обыграла Нидерланды в серии послематчевых пенальти в матче 1/4 финала ЧМ-2022 — 2:2 (4:3).

После победного удара в исполнении Лаутаро Мартинеса, южноамериканцы провокационно отпраздновали выход в полуфинал турнира прямо перед своими соперниками.

Защитник сборной Аргентины Николас Отаменди при этом корчил гримасу перед плачущими игроками сборной Нидерландов.

После победы капитан бело-голубых Лионель Месси подбежал к скамейке запасных голландцев и символическим жестом отметил победу над командой Луи ван Гала.