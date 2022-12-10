Фабрицио Романо о смерти журналиста Уола на ЧМ-2022: «Я шокирован, в этом невозможно поверить»
Известный инсайдер Романо шокирован новостью о смерти журналиста Уола на ЧМ-2022
Известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо отреагировал на новость о смерти своего коллеги — американского журналист Гранта Уола.
Обозреватель CBS Sports умер во время матча ? финала ЧМ-2022 между Нидерландами и Аргентиной.
«Шокирован новостями о Гранте Уоле. Душераздирающе, в это невозможно поверить. Я всем сердцем с семьей, друзьями и супругой. Он был превосходным парнем и журналистом.
Грустный и потрясенный.
Покойся с миром, Грант», — написал Романо на своей странице в Twitter.
Гранту Уолу было 48 лет.
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