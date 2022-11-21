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Сегодня, 09:09

Ван Дейк намерен надеть повязку One Love несмотря на запрет ФИФА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк намерен надеть капитанский повязку в поддержку ЛГБТ на ЧМ-2022, несмотря на запрет ФИФА.

«Я собираюсь надеть повязку One Love на завтрашний матч. Ничего для нас не изменилось. Но если мне за это грозит предупреждение, то нужно будет все обсудить, потому что мне не нравится играть, имея желтую карточку», — приводит слова ван Дейка Liverpool Echo.

По информации СМИ, если игроки турнира наденут радужную повязку, то судья будет в праве показать им желтую карточку с первых секунд.

21 ноября сборная Нидерландов встретится с национальной командой Сенегала. Начало — в 19:00 мск.

Источник: https://www.liverpoolecho.co.uk/sport/football/football-news/liverpool-star-virgil-van-dijk-25564308

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⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
Вирджил ван Дейк
Чемпионат мира по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Сенегала по футболу
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