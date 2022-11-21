Депай пропустит первый матч Нидерландов на ЧМ-2022 в Катаре

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Галь сообщил, что форвард Мемфис Депай может пропустить первый матч команды на ЧМ-2022 в Катаре.

«Потеря Депая для нас будет таким же ударом, как для соперника отсутствие Мане. Нам очень сильно будет не хватать Мемфиса», — передает слова специалиста National News.

Матч Нидерланды — Сенегал состоится сегодня, 21 ноября, начало — 19.00 мск.

Чемпионат мира-2022 в Катаре: расписание всех матчей, турнирные таблицы, статистика игроков — по этой ссылке