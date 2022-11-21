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Сегодня, 10:19

Источник: Катар не разрешил евреям молиться и готовить кошерную еду на ЧМ-2022

Виктория Кравченко
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Организаторы ЧМ-2022 в Катаре не смогли обеспечить болельщикам-евреям возможность готовить кошерную еду и молиться во время первенства, хотя обещали это сделать, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на представителей нескольких еврейских организаций.

«Нам обещали, что разрешат создать молитвенные помещения, чтобы религиозные евреи, приехавшие посмотреть матчи, имели место для молитвы. Недавно нам сообщили, что они (катарские организаторы. — Прим. «СЭ») запретили молитвенные места для евреев, потому что не могут обеспечить их безопасность», — сказал один из собеседников ТАСС.

Также сообщалось, что евреям не обеспечили возможность готовить кошерную еду во время чемпионата.

ЧМ-2022 в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
Чемпионат мира по футболу 2022
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