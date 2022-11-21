Источник: Катар не разрешил евреям молиться и готовить кошерную еду на ЧМ-2022

Организаторы ЧМ-2022 в Катаре не смогли обеспечить болельщикам-евреям возможность готовить кошерную еду и молиться во время первенства, хотя обещали это сделать, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на представителей нескольких еврейских организаций.

«Нам обещали, что разрешат создать молитвенные помещения, чтобы религиозные евреи, приехавшие посмотреть матчи, имели место для молитвы. Недавно нам сообщили, что они (катарские организаторы. — Прим. «СЭ») запретили молитвенные места для евреев, потому что не могут обеспечить их безопасность», — сказал один из собеседников ТАСС.

Также сообщалось, что евреям не обеспечили возможность готовить кошерную еду во время чемпионата.

ЧМ-2022 в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря.