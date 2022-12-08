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Сегодня, 21:45

Мак Алистер рассказал, кто из игроков впечатляет его больше всего

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник сборной Аргентины Алексис Мак Алистер поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 в Катаре против Нидерландов, а также рассказал, кто из игроков национальной команды впечатляет его больше всего.

«Мы знаем Месси, но он все равно удивляет нас каждый день. Он делает невероятные вещи как на тренировках, так и в матчах. Лео выглядит счастливым, и это очень важно для нас. Наша команда приехала сюда с большим энтузиазмом. У нас отличный коллектив, и мы всегда стремимся к лучшему. Знаем, что у соперника есть сильные игроки и хорошая тактика. Но самое главное — думать о своей игре и осознавать, что мы можем сделать. У противостояния Аргентины и Нидерландов богатая история, это очень серьезный соперник. Возможно, игра с Австралией состоялась с очень маленьким перерывом после предыдущей, но теперь у нас было несколько дней, чтобы отдохнуть и увидеть семью», — приводит слова игрока Daily Mail.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Аргентины встретится с Нидерландами в матче 1/4 финала мирового первенства завтра, 9 декабря, начало — 22.00 мск.

Лионель Месси
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Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
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