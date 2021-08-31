Валерий Карпин ушел от ответа на вопрос, будет ли Смолов бить пенальти в матче с Хорватией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ушел от ответа на вопрос, будет ли нападающий Федор Смолов бить пенальти в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии.

— Будет ли Федор Смолов бить 11-метровый, если наша сборная получит на него право, и повлияла ли его история в матче с Хорватией на ЧМ-2018 на ваш выбор пенальтиста на завтрашний матч?

— Чтобы бить пенальти, для этого надо находиться на поле. Пенальтисты у нас есть, мы понимаем, кто может пробить.

— Все мы понимаем, какую роль предыдущий матч с Хорватией сыграла в карьере Смолова. Вы с ним разговаривали? Есть ли у него реваншистские настроения, и будет ли это определено при формировании стартового состава?

— С Федором мы говорили, но ни одного слова, естественно, про Хорватию. А о том, есть ли у него желание играть за сборную. А с Хорватией, Кипром или Мальтой — второстепенно. Он уже сам забыл, как там что было. Сейчас другая жизнь, он — другой человек. Смысл об этом вспоминать?